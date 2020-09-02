20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında oluşan taban puanlar
|02 Eylül 2020 12:34
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MEB, dün 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yaptı. Branş bazında oluşan taban puanları yayınlıyoruz.
Taban puanlar, Din Kültürü Ahlak Bilgisinde 74,31; Fen Bilimlerinde 74,16, Görsel Sanatlarda 68,28; İlköğretim Matematikte 70,51; İngilizcede 67,90; Okul Öncesinde 75,97; Özel Eğitimde 66,32; Rehberlikte 77,87; Sınıf Öğretmenliğinde 71,76; Türkçede 75,99 oldu
Kurum bazlı taban puanlar için tıklayınız.
İŞTE BRANŞ BAZINDA TABAN PUANLAR
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