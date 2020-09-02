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2020 \ 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı (Haziran)

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında oluşan taban puanlar

MEB, dün 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yaptı. Branş bazında oluşan taban puanları yayınlıyoruz.
 02 Eylül 2020 12:34
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20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında oluşan taban puanlar

MEB, dün 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yaptı. Branş bazında oluşan taban puanları yayınlıyoruz.

Taban puanlar, Din Kültürü Ahlak Bilgisinde 74,31; Fen Bilimlerinde 74,16, Görsel Sanatlarda 68,28; İlköğretim Matematikte 70,51; İngilizcede 67,90; Okul Öncesinde 75,97; Özel Eğitimde 66,32; Rehberlikte 77,87; Sınıf Öğretmenliğinde 71,76; Türkçede 75,99 oldu

Kurum bazlı taban puanlar için tıklayınız.

İŞTE BRANŞ BAZINDA TABAN PUANLAR

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