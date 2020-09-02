YTB, yurt dışında yaşayan hukuk eğitimi alan gençlere burs verecek
|02 Eylül 2020 12:45
|Yazdır
YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Hukuk Alanında Yurtdışı Vatandaşlar Araştırma ve Uzmanlık Bursları" programı, yurt dışında hukuk eğitimi alan gençlerin bulundukları ülkelerdeki Türk toplumunun sorunlarına ilişkin farkındalık kazanmaları ve ilgili alanlarda uzmanlaşmaları için başlatıldı.
Program kapsamında yurt dışında hukuk eğitimi alan veya avukatlık stajı devam eden gençler aylık olarak nakdi burs imkanı elde edecek.
Yurt dışında yaşayan vatandaşların yasal haklardan azami ölçüde faydalanmaları adına büyük önem arz eden programla, hukuki destek ve danışmanlık hizmeti sağlayabilecek genç hukukçuların yetişmesi hedefleniyor.
- Kimler başvurabilir?
Türk vatandaşı ve Mavi Kart sahibi olanların yararlanabileceği programa 01.01.1985 ve sonrası doğmuş olan adaylar kabul edilecek. Programa başvuracak adayların ortaöğretimini yurt dışında tamamlanmış olmaları da gerekiyor.
Vatandaşların yoğun olarak yaşadıkları Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa ve Hollanda öncelikli olmak üzere, ABD, Avustralya, Danimarka, Finlandiya İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada ve Norveç'te Hukuk Fakültesi öğrenci ve mezunlarının alınacağı burs programına, lisans son sınıf ve lisans üstü öğrencileri ile avukatlık stajına başlamış veya başlayacak olanlar başvurabilecek.
Programa son başvuru tarihi 30 Kasım olarak belirlenirken, başvurular "www.ytb.gov.tr/hukukbursu" adresinden yapılacak. Başvuru şartları ve program hakkındaki detaylı bilgilere de aynı adresten erişilebilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|TED 10 bin öğrenciye burs vermeyi hedefliyor
01 Eylül 2020 14:13
|Bakan açıkladı, başarılı sporcu öğrencilere özel okul imkanı
17 Ağustos 2020 10:54
|Tekstil Mühendisliği'ni tercih eden kazanıyor
10 Ağustos 2020 08:00
|SBK Holding bu üniversiteleri tercih öden öğrencilere 2800 tl burs verecek
08 Ağustos 2020 14:44
|YÖK'ten, 8 bölümü tercih eden öğrencilere maaş gibi burs
06 Ağustos 2020 12:19
|SBÜ'yü tercih edecek ilk 1000'deki öğrencilere 3 bin TL'ye kadar burs
05 Ağustos 2020 11:20
|Öğrenciye 26.4 milyarlık destek
04 Ağustos 2020 11:13
|Üniversiteler keseyi açtı! Asgari ücretin 3 katı burs
01 Ağustos 2020 12:22
|TDK ile TTK'den sosyal bilimleri tercih edecek öğrencilere burs
30 Temmuz 2020 12:06
|Burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı
28 Temmuz 2020 10:16