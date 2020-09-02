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YTB, yurt dışında yaşayan hukuk eğitimi alan gençlere burs verecek

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan vatandaşlara hukuki destek ve danışmanlık hizmeti sağlayabilecek insan kaynağının yetişmesi için hukuk alanında eğitim alan gençlere burs sağlıyor.
 02 Eylül 2020 12:45
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YTB, yurt dışında yaşayan hukuk eğitimi alan gençlere burs verecek

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Hukuk Alanında Yurtdışı Vatandaşlar Araştırma ve Uzmanlık Bursları" programı, yurt dışında hukuk eğitimi alan gençlerin bulundukları ülkelerdeki Türk toplumunun sorunlarına ilişkin farkındalık kazanmaları ve ilgili alanlarda uzmanlaşmaları için başlatıldı.

Program kapsamında yurt dışında hukuk eğitimi alan veya avukatlık stajı devam eden gençler aylık olarak nakdi burs imkanı elde edecek.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların yasal haklardan azami ölçüde faydalanmaları adına büyük önem arz eden programla, hukuki destek ve danışmanlık hizmeti sağlayabilecek genç hukukçuların yetişmesi hedefleniyor.

- Kimler başvurabilir?

Türk vatandaşı ve Mavi Kart sahibi olanların yararlanabileceği programa 01.01.1985 ve sonrası doğmuş olan adaylar kabul edilecek. Programa başvuracak adayların ortaöğretimini yurt dışında tamamlanmış olmaları da gerekiyor.

Vatandaşların yoğun olarak yaşadıkları Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa ve Hollanda öncelikli olmak üzere, ABD, Avustralya, Danimarka, Finlandiya İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada ve Norveç'te Hukuk Fakültesi öğrenci ve mezunlarının alınacağı burs programına, lisans son sınıf ve lisans üstü öğrencileri ile avukatlık stajına başlamış veya başlayacak olanlar başvurabilecek.

Programa son başvuru tarihi 30 Kasım olarak belirlenirken, başvurular "www.ytb.gov.tr/hukukbursu" adresinden yapılacak. Başvuru şartları ve program hakkındaki detaylı bilgilere de aynı adresten erişilebilecek.
Anadolu Ajansı
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