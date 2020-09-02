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Türk-Iş: Sağlık işçilerine ek mali haklar verilmeli

Turk-Is Baskanlar Kurulu 24. Donem Besinci Toplantısı'nın sonuç bildirisi yayınlandı. Bildiriden: Calısanların saglıklarının korunması ve yasama sartlarının iyilestirilmesi oncelikli konudur.
 02 Eylül 2020 12:55
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Türk-Iş: Sağlık işçilerine ek mali haklar verilmeli

Turkiye Isci Sendikaları Konfederasyonu (Türk-Iş) Başkanlar Kurulu, "Calısanların saglıklarının korunması ve yasama sartlarının iyilestirilmesi oncelikli konudur. Bu cercevede, calısanlar arasında ayrım yapılmadan yaklasık 250 bin saglık iscisine de ek mali haklar verilmelidir." açıklamasında bulundu.

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, Turk-Is Baskanlar Kurulu 24. Donem Besinci Toplantısı'nın dün Aydın'dın Didim ilçesinde yapıldığı bildirildi.

Ülke ve calısma hayatının gundemindeki konuların değerlendirildiği toplantının sonucunda, bazı hususların kamuoyuna duyurulmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, Turk-Is Baskanlar Kurulu Toplantısı sonuç bildirisine yer verildi.

Bildiride, Kovid-19 vakalarındaki artışa işaret edilerek iscilerin saglıklarını kaybetme tedirginliginin yol actıgı baskıya ragmen ekonomik nedenlerle islerini yapmaya ve uretimi surdurmeye calıstıkları belirtildi. Bildiride, "Calısanların saglıklarının korunması ve yasama sartlarının iyilestirilmesi oncelikli konudur. Bu cercevede, calısanlar arasında ayırım yapılmadan yaklasık 250 bin saglık iscisine de ek mali haklar verilmelidir." ifadeleri kullanıldı.

- "Türkiye'nin hak ve cıkarlarının korunması dogrultusunda yapılan girisimlerin yanındayız"

Iscilerin ucretsiz izne cıkarılması, kısa calısma kapsamına alınması, isten cıkarmaların acıkca yasaklanmasına karsın "ahlak ve iyi niyet kurallarına" uymadıkları gerekcesiyle isten atılmalarına ilişkin hak ihlalleriyle karşılaşıldığı aktarılan bildiride, Türk-İş Başkanlar Kurulu'nun isci saglıgı ve calısma hakkı ihlallerinin ortadan kaldırılmasına yönelik aksi girisimlerin takipcisi ve denetleyicisi olmaya devam edeceği vurgulandı.

Bildiride, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamuda istihdam edilen iscilerin basta ucret olmak uzere ozluk hakları ve calısma sartlarının iyilestirilmesine ilişkin yasal düzenlemelerin olumlu bir adım olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Benzeri sekilde, kamu kurum ve kurulusları yonunden de 1 Kasım 2020 itibarıyla 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun ongordugu duzene gecilmelidir. Boylece, kanunda ongorulen is koluna gore sendikalasma ilkesi de muhafaza edilmis olacaktır. TURK-IS Baskanlar Kurulu sureci kararlılıkla izlemeye devam edecektir."

Kamu seker fabrikalarındaki uretim sürecinin tam zamanlı, kıdemli ve kalifiye isci istihdamı gerektirmesi sebebiyle buralardaki isci acıgının gecici iscilerin kadroya gecirilmesi ve yılın tum aylarında istihdam edilmesiyle karsılanması gerektiği belirtilen bildiride, ayrıca uye sendikalarda örgütlü iscilerin surdurdukleri butun mesru ve haklı mücadelenin yanında olunduğu, bu konuda her türlü katkıyı vermeye devam edileceği vurgulandı.

Bildiride, "Türk-Iş Başkanlar Kurulu, ülkemizin coğrafi ve stratejik konumu temel alınarak başta deniz yetki alanlarının paylaşımı olan karasuları ve kıta sahanlıgı olmak uzere, her alanda hak ve cıkarlarının korunması dogrultusunda yapılan girisimlerin yanındadır. Sorunların muzakereyle barıs icinde cozume kavusması oncelikli olmalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.
Anadolu Ajansı
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