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AK Parti'li vekil'den tweet savunması: Danışmanım hesapları karıştırmış

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, tepkiye neden olan Demirtaş tweeti hakkında: Şahsım tarafından yapılmamıştır; bir danışman arkadaşımızın hesapları karıştırarak yaptığı bir paylaşımdır. Aile ve çocuk kavramı, en kutsal değerlerimizdendir. Bu konudaki hassasiyetim bilinmektedir" dedi.
 02 Eylül 2020 12:56
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AK Parti'li vekil'den tweet savunması: Danışmanım hesapları karıştırmış

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, sosyal medya hesabından eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında yapılan paylaşım ile ilgili olarak, "Resmi sosyal medya hesaplarımdan Selahattin Demirtaş ve ailesi hakkında yapılan paylaşım, şahsım tarafından yapılmamıştır; bir danışman arkadaşımızın hesapları karıştırarak yaptığı bir paylaşımdır. Aile ve çocuk kavramı, en kutsal değerlerimizdendir. Bu konudaki hassasiyetim bilinmektedir" dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile ilgili bir açıklama yaptı. Akkal, "Bugün sabahın ilk saatlerinde resmi sosyal medya hesaplarımdan Selahattin Demirtaş ve ailesi hakkında yapılan paylaşım, şahsım tarafından yapılmamıştır; bir danışman arkadaşımızın hesapları karıştırarak yaptığı bir paylaşımdır. Aile ve çocuk kavramı, en kutsal değerlerimizdendir. Bu konudaki hassasiyetim bilinmektedir. Milletin vekili makamında olan biri için böyle bir dilin tarafımca kullanılması bir yana, zikredilmesi bile benim dünyama terstir. Her evladın siyasi görüşlerimizden bağımsız çok değerli ve biricik olduğunu bilen ve evladı olan biri olarak; ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızın ırk, dil, din, etnik köken kavramlarından bağımsız çok kıymetli olduğunun bilincinde bir insan olarak şahsımla ilgisi olmayan paylaşım için çok üzgün olduğumu belirtir, danışman arkadaşımızla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığını kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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