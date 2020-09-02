Cinsel saldırı ile suçlanan milletvekilinin yurt dışına çıkış yasağına itirazı reddedildi
|02 Eylül 2020 13:05
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla hakkında fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için yaptığı itiraz, reddedildi.
Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, avukatı aracılığıyla "yurt dışı çıkış yasağı" adli kontrolünün kaldırılması talebinde bulunan Çelik'in itirazını inceledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Çelik'in itirazının reddedilmesi yönündeki mütalaasını da değerlendiren hakimlik, HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Çelik'in itirazını reddetti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, seçim çalışmaları sırasında Mardin'de bir kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Çelik hakkında fezleke düzenleyerek, dokunulmazlığının kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermişti. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza adli kontrol hükümleri uygulanan Çelik, partisi HDP'den ihraç edilmişti.
Meclis Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni görüşmek üzere kurulan hazırlık komisyonu da 24 Ağustos'ta hakkındaki iddialar nedeniyle Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması tavsiyesinde bulunmuştu.
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