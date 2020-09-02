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Halkbank sınav sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Halkbank personel alım sınavı sonuçları açıklandı
 02 Eylül 2020 13:14
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Halkbank sınav sonuçları açıklandı

Halkbank personel alımı için 12 Ağustos tarihine sınav gerçekleştirildi.


Halkbank sınav sonuçları adaylar tarafından açıklanması bekleniyordu. . Çeşitli branşlarda başvuru yapılan Halkbank Sınavı ağustos ayında gerçekleştirildi. Halkbank sınav sonuçları bugün açıklandı.

HALKBANK SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

HANGİ İLLERDE PERSONEL ALIMI OLACAK?

Halkbank personel alımı kapsamında göreve başlayacak personeller; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Yozgat illerinde istihdam edilecek.
Memurlar.Net
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