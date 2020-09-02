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Araç muayenesini yaptırmayan sürücülere 'tarih' uyarısı

3 Nisan-3 Temmuz tarihleri arasında araç muayene süresi dolan ve muayenelerini 17 Ağustos tarihine kadar yaptıramayan araç sahipleri, 30 Eylül'e kadar muayenelerini yaptırabilecek
 02 Eylül 2020 13:19
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Araç muayenesini yaptırmayan sürücülere 'tarih' uyarısı

TÜVTÜRK'ten yapılan açıklamada, muayenelerini yaptıramayan araçlara yönelik muayene erteleme sürecinin sadece 3 Nisan-3 Temmuz tarihleri arasındaki araçları kapsadığı belirtildi.

TÜVTÜRK açıklamasına göre, salgın nedeniyle 3 Nisan-3 Temmuz tarihleri arasında araçlarının muayenesini gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahiplerinin, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitimi olan 3 Temmuz tarihinden itibaren 45 gün içerisinde (17 Ağustos'a kadar) gerçekleştirmesine olanak tanınmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, söz konusu tarihler arasında (3 Nisan-3 Temmuz) araç muayene süresi dolan ve muayenelerini 17 Ağustos tarihine kadar yaptıramayan araç sahipleri için bir kez daha ek süre tanındı. Bu kapsama giren araç sahipleri 30 Eylül'e kadar muayenelerini yaptırabilecek.

TÜVTÜRK'ten yapılan açıklamada, 30 Eylül'e kadar devam edecek olan ertelemenin sadece 3 Nisan-3 Temmuz 2020 tarihleri arasında muayene süreci dolacak olan motorlu taşıtlar için geçerli olduğu vurgulandı. Kapsam dışında kalan araçların ertelemeden yararlanamayacağı belirtilirken, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve gecikme cezası ödememeleri adına muayene sürelerini kontrol etmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

Bu süre zarfında, istasyonlarda yoğunluk yaşanmaması için vatandaşların muayenelerini son güne bırakmamaları uyarısında bulunulurken, Türkiye genelindeki tüm araç muayene istasyonlarının tam kapasite çalışmaya ve randevu vermeye devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, "Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumaya yönelik olarak, hali hazırda Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve tüm istasyonlarımızda uygulanan önlemlere ek olarak Türkiye genelindeki istasyonlarımızda üst düzey tedbirler alınmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, Kovid-19 tedbirleri sonrasında girilen normalleşme sürecini takiben, araçlarını muayeneye getiren vatandaşların araç muayene istasyonlarında yoğunluk oluşturmasının önüne geçilmesi ve virüsün vatandaşlara olası etkisinin en aza indirilmesi amacıyla, 3 Nisan 2020-3 Temmuz 2020 tarihleri arasında araç muayene süresi sona eren ve 17 Ağustos 2020 tarihine kadar muayenesi yaptırılamayan araçların muayene süreleri yüzde 5 gecikme ücreti alınmaması kaydıyla 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatılmıştı.

Araç Muayene randevusu, "www.tuvturk.com.tr" internet sitesi ve "08502228888" numaralı telefondan ücretsiz bir şekilde alınabiliyor.
Anadolu Ajansı
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