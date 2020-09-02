Lüks arabayla gelip 5 TL'ye karpuz sattı
İstanbul Beyoğlu'nda bir kişi, yol kenarına çektiği lüks otomobilin ön bagajında sergilediği karpuzları tanesi 5 liradan sattı. Gazetecilerin çekim yapmasından rahatsız olan kişi, karpuzları yol kenarına bırakıp otomobili ile uzaklaştı
|02 Eylül 2020 13:32
|Yazdır
İstanbul Beyoğlu Hacı Hüsrev Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde lüks otomobilini yol kenarına çeken, Arap ülkesi vatandaşı olduğu öğrenilen kişi, karpuz satışı yaptı.
Otomobilinin ön bagajına koyduğu karpuzları tanesi 5 liradan sattığını duyuran kişi çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.
Bu sırada karpuz almak isteyen bazı kişilerin sıraya girdiği görüldü. Bu arada bir arkadaşı da cep telefonu kamerası ile satış anını görüntüledi.
Gazetecilerin çekim yapmasından rahatsız olan kişi, karpuzları yol kenarına bırakıp otomobili ile uzaklaştı. Kişinin niçin böyle bir satış yaptığı öğrenilemedi.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Belediye Başkanı uyardı: Kuraklık riski var
02 Eylül 2020 14:19
|Giresun Balıkçı Barınağı Projesi yatırım programına alınıyor
02 Eylül 2020 13:15
|Ankara'da yangından dolayı 2 köy boşaltıldı
02 Eylül 2020 10:10
|Kazmayı vurdukça, toprağın altından tarih fışkırıyor
01 Eylül 2020 21:44
|Fatih'te tarihi caminin dış cephesine klima taktılar
01 Eylül 2020 21:43
|Personelin testi pozitif çıktı, noterlik karantinaya alındı
01 Eylül 2020 20:01
|En güzel yaz tatillerini geçirebileceğiniz Didim'de oteller ve fiyatları
01 Eylül 2020 17:11
|Ayaklı virüsler kol geziyor: 62 kişi dışarıda yakalandı
01 Eylül 2020 12:57
|Maske yasağının olduğu kentte, Vali maskesiz denetim yaptı
01 Eylül 2020 11:03
|Domates tarlasında ders başı
01 Eylül 2020 10:30