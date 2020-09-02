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Bakan Selçuk'tan pandemi sürecinde öğretmenlere çağrı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telekonferans sistemi üzerinden Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde öğretmenlere seslenerek, "Bu salgın sürecinde bizim meselemiz şu, kulaktan kulağa duyma ile değil birbirimize ulaşarak, yüz yüze görüşerek halimiz ile hallenerek beraber iş yapmak" dedi
 02 Eylül 2020 14:15
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Bakan Selçuk'tan pandemi sürecinde öğretmenlere çağrı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telekonferans sistemi üzerinden Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde öğretmenlere seslenerek, "Bu salgın sürecinde bizim meselemiz şu, kulaktan kulağa duyma ile değil birbirimize ulaşarak, yüz yüze görüşerek halimiz ile hallenerek beraber iş yapmak" dedi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 75. Yıl İlkokulu tarafından yürütülen 'Mesleki Eğitim Çalışmaları'na Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk telekonferans sistemi ile katıldı. Okul Müdürü Mehmet Gönen ve Müdür Yardımcısı Mehmet Yılmaz önderliğinde bir araya gelen okul öğretmenleri 'Mesleki Seminer Söyleşileri' kapsamında okula telekonferans ile bağlanan Bakan Selçuk çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Telekonferans sistemi üzerinden öğretmenlere seslene Bakan Selçuk, "189 bin eğitimci arkadaşımız ile yüz yüze konuşma fırsatı bulduk, önemli olan sizlerden problemleri duymak. Yaptığınız başarıları dinlemek. Çok ayrı bir hisse sahip oluyoruz. Emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. 20-30 yıllık öğretmen arkadaşlarımıza sorun. Biz bu pandemi döneminde farklı bir şey yapmaya çalışıyoruz. 30 sene çalışan bir öğretmen bir kere bile Milli Eğitim Bakanı ile karşılaşmaya bilir. Bu salgın sürecinde bizim meselemiz şu. Kulaktan kulağa duyma ile değil birbirimize ulaşarak, yüz yüze görüşerek halimiz ile hallenerek beraber iş yapmak. Öğrenci velilerimize ve ailelerinize selamlarımı söyleyin. Allah yolunuzu açık etsin. Bir ihtiyacınız olduğu zaman her zaman haberleşiriz" dedi.

Telekonferans sistemi bağlantısının ardından toplantı devam etti.
İhlas Haber Ajansı
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