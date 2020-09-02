Belediye Başkanı uyardı: Kuraklık riski var

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, önümüzdeki dönemde bir kuraklık riski yaşanabileceğine dikkat çekerek, "Irmak yataklarından 350-400 gölet yaparak hayvanların içeceği su, meyve ve sebzelerin sulanmasında kullanılacak suyu temin edebiliriz. Pandemiden sonra da büyük bir nüfus ilimizde kalacak gibi görünüyor. OSKİ yeni içme suyu kuyuları açacak" dedi.

Başkan Vekili Celal Tezcan koordinesinde Genel Sekreter Coşkun Alp, OSKİ Genel Müdürü Murat Us'la 19 ilçeden belediye başkanları, başkan yardımcıları ve yetkili personeller Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, toplantıya geçirdiği kaza sonrası istirahatte bulunduğu Ankara'dan telekonferansla katıldı. Toplantıda pandemi, doğal afetler, yol, su ve diğer çalışmaların masaya yatırılırken alınması gereken tedbirlere ilişkin yol haritası çizildi.

Irmak yatakları temizlenecek

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Bir gün dahi bizim için önemli. Ülkemizde de pandemi biraz daha uzayacak gibi görünüyor. Bu nedenle ülkemiz ve ilimiz için alınması gereken tedbirleri bir an evvel almalı ve sorunu en az zayiatla atlatmaya gayret göstermeliyiz. Toplantımızın ana gündemini pandemi, sel, ilçelerde hayata geçireceğimiz yol ve su yatırımları oluşturacak. Öncelikle sel, bölgemizin kaderi gibi görünüyor ancak yapacağımız çalışmalarla sele yönelik tedbir alabiliriz. Tarih değil, hatalar tekerrür ediyor. Her ilçemizde suyun nereden gelip gittiği belli. Suyun geçiş güzergahına yönelik tedbir alınsın. Suyun akışına engel olmayalım ve istimlak varsa yapalım. Irmak yataklarının temizlenmesi için talimat verdim" diye konuştu.

"Kuraklık riski var, yeni göletler yapılacak"

Başkan Güler şöyle devam etti:

"Benim öngörüme göre kuraklık yaşanacak gibi görünüyor. Bu nedenle birer tabii gölet olma özelliği olan ırmak yatakları genişletilmeli. Irmak yataklarından 350-400 gölet yapabiliriz. Hayvanların içeceği su, meyve ve sebzelerin sulanmasında kullanılacak su temini bu yolla sağlanabilir. Pandemiden sonra da büyük bir nüfus ilimizde kalacak gibi görünüyor. Bu nedenle içme suyu noktasında gerekli eksikler tamamlanmalı. OSKİ yeni içme suyu kuyuları açacak. 40 kadar su kuyusu açmak istiyoruz. Artan nüfusun içme suyu ihtiyacını da böylelikle sağlamış oluruz."

"Kendi kendine yeten bir il olmak zorundayız"

Hayata geçirilecek çalışmalarla Ordu'nun kendi kendine yetmesi gerektiğini belirten Başkan Güler, "19 ilçede KİPTAŞ usulü yeni yerleşim yerleri oluşturmak istiyoruz. Yeni yerleşim yerlerine yeni bina modelleri oluşturalım. Yeni dönemde ekonomideki daralmanın önüne de geçmek için kentsel dönüşümle yeni alanlar oluşturarak yeni meslek gruplarıyla yeni istihdam alanları oluşturmayı düşünüyoruz. TANSAŞ türü işletmelerle kendi kendine yeten bir il olmak zorundayız. Asfaltla ilgili kendi tesisimizi açarak güzel çalışmalar yaptık. Şimdi taş ocağı da almak istiyoruz. Bunu da çözersek bu yıl ve gelecek yıl yola dair sıkıntıların büyük çoğunluğunu çözmüş oluruz. İlçemiz için acil olan ihtiyaçları belirleyelim ona göre gerekli yerlerle temasa geçerek çalışmaları ilimize kazandıralım" şeklinde konuştu.