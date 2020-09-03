Bir Fırat mucizesi... Kemaliye

Erzincan denince akla ilk gelen yerlerden biri artık Kemaliye oluyor. Kemaliye bölgedeki köklü geçmişi, tarihi evleri ve kanyonu ile biliniyor. Eski adı Eğin olan Fırat nehrinin kıyısında kurulmuş olan bu yemyeşil şehir bir çok köyden oluşuyor. Tanıdıktan sonra mutlaka gitmek isteyeceğiniz Kemaliye'yi tarihi ve anıları ile size anlatmaya başlayalım.

KEMALİYE'DE GEZİLECEK YERLER

Kemaliye, Erzincan, Malatya ve Sivas illerinin tam kesiştiği yerde bulunuyor. Bu açıdan çevre illerden de gezmeye geleni çok oluyor. En popüler yerleri ise şöyle;

KARANLIK KANYON

Karanlık Kanyon ülkemizdeki birçok kanyonun aksine çok kolay bir şekilde ulaşılabilir bir noktada yer alıyor. Kanyon çevresindeki yollar ise Türkiye'nin en tehlikeli yolları olarak geçiyor. Eski yolların kayalar delinerek yapıldığı zamanlardan kalan kısımlar hala kullanılıyor ama genel olarak yollar karayolları tarafından düzenlenmiş durumda.

Kanyon, Kemaliye'nin 4 km kadar kuzeyinde bulunuyor. Kanyonu gezmek için yapılabilecek etkinlikler offroad ve tekne turu olarak ikiye ayrılıyor. Karadam geziden ziyade kanyonun içinde tur atmak daha popüler. Yaklaşık 45 dakika süren tekne turları suyun iki yakasında da bulunan noktalardan yapılıyor. Nehrin üzerinden geçen köprünün 300 metre mesafesinde tekne iskelelerini görebilirsiniz.

Ücret 20-25?

MISRA YOLU

Osmanlı döneminde bir padişah, et ve marangozluk işleri için Kemaliyeli gençleri görevlendirmiş. Bu görevlendirme süresinde de kadınlar sevdiklerini, eşlerini uzun zamanlar göremez olmuş. Rivayete göre bu özlemler birikince kadınlar içlerinde tuttukları sevgileri dizelere dökmüşler. Bu dizelerde duvarlara işlenince sıra sıra dizelerden bir yol oluşmuş. Buraya da mısra yolu denmiş. Kemaliye'nin kanyon dışında görülecek yerlerinin çoğunun da şehir merkezinin yukarı kısmında olduğunu da Mısra Yolu ile belirtmiş olalım.

TOKMAK İMALATÇILARI

Şehrin tam göbeğinde bulunan otoparkın çevresinde tokmak imalathaneleri göreceksiniz. Bu imalathaneler yüzlerce yıldır nesilden nesile aktarılan ince işçilik ile günümüze kadar taşınmış. Eğer Kemaliye'ye gelirseniz dolaşırken mutlaka evlerin kapılarına bakın. Normal zilin yanında bir de tokmak bulunur. Bu tokmakların üzerinde iki adet tokmak bulunur. Genel olarak bilinen dişi-erkek ikili tokmakların manasının aslında bununla hiçbir ilgisi yok. Bu tokmaklardan daha sert ses çıkaranı "ciddi, ivedi" iş için gelmek, zayıf ses çıkaranı ise "dostane, sohbet" maksatlı gelmek manasıyla çalınırmış. Yabancı geldiğini bu sayede anlayıp ev ahalisi toparlanır öyle buyur edermiş. Tokmak deyip geçmeyiniz, ne maharetleri varmış.

LÖKHANE

Lökhane, aslında tarihi bir dükkan. Şöyle ki badem, ceviz, bal ve şeker karışımını bir yaz helvası kıvamına getirerek elde edilmiş bir tür tatlının adına Lök deniyor. Bunun yanı sıra da dut, cevizli sucuk gibi bir çok enerji veren el yapımı tatlı türlerini de burada imal edip satıyorlar. İçerisinde oturma alanında bulunan bu tarihi dükkana da mutlaka uğramalı ve tadına bakmalısınız.

APÇAĞA KÖYÜ

"Orda bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüzdür" adlı şiirin yazarı olan Ahmet Kutsi Tecer bu köylüdür. Aynı zamanda yukarıda dizelerini okuduğunuz şiirini de Apçağa köyü için yazmıştır. Manzarası ve yeşillikleri görülmeye değer olan bu şirin köy Arapgir üzerinden Kemaliye'ye gelirseniz karşınıza çıkacaktır. Erzincan, İliç yolu üzerinden gelirseniz de Kemaliye'yi yaklaşık 7-8 km kadar geçmeniz gerekecektir.

KEMALİYE'DE KONAKLAMA

Kemaliye'de konaklamak istediğinizde karşınıza ilk olarak Öğretmenevi ve Eğin Konağı çıkıyor. Eğer bu bölgeye konaklamak için geldiyseniz öğretmenevini, Kemaliye'yi tanımak için geldiyseniz Eğin Konağı'nı tercih etmenizi öneriyoruz.

Eğin Konağı, yüzlerce yıldır ayakta duran bir konağın tüm eski dokusuyla ve birbirinden güzel ve farklı odaları ile sizler bekliyor. Gerçek manada eski zamanlardan bir odada uyumak isterseniz mutlaka buraya gelmelisiniz. Konak bir aile işletmesi olmasının yanında, aynı şekilde konağın alt nesilleri tarafından işletilmekte. Bu sayede konağın her köşesindeki anlamı da sahibinden öğrenebiliyorsunuz. Konak içerisinde yüzlerce yıl geçmişten gelen birçok ürün mevcut.

Yemeklerinde de aynı şekilde bir konak misafirine yakışır bir şekilde o butiklik ve misafirperver ev sahibi havasıyla karşılanıyorsunuz. Kemaliye'nin bir adım ötesine geçerek bahçesindeki dağ suyundan ve sadece burada ikram edilen zetrin baharatı ve yerel otları deneyimleyebilirsiniz.

KEMALİYE'YE NASIL GİDİLİR?

Kemaliye, Erzincan'ın güneybatısında yer almakta. Sivas, Malatya, Elazığ ve Erzincan illerinin kesiştiği noktada bulunan Kemaliye aynı zamanda Fırat nehrinin de kıyısında bulunuyor. Turistik Doğu Ekspresi rotasında ise İliç istasyonunda indirilip özellikle gezdirilmeye gelinen noktalardan biri olarak da dikkat çekiyor. Sivas'In Divriği ilçesinden gelmek istediğinizde de dünyanın en tehlike yollarından biri olan mağaralarla dolu tehlikeli bir yoldan geliyorsunuz. Artık geçiş çok zor olmasa da dikkatli gelmenizde fayda var.

Kemaliye'ni bazı merkezlere olan uzaklıkları şöyle:

- Malatya 170 km

- Elazığ 150 km

- Erzincan 160 km

- Sivas 240 km

- Ankara 665 km

- Kayseri 385 km

- İstanbul 1100 km