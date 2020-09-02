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Fitch, 20 Türk bankasının görünümünü 'Durağan'dan 'Negatif'e çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 20 Türk bankası ve iştiraklerinin görünümünü 'Durağan'dan 'Negatif'e indirdi.
 02 Eylül 2020 14:40
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Fitch, 20 Türk bankasının görünümünü 'Durağan'dan 'Negatif'e çevirdi

Fitch, Türkiye'nin kredi notu görünümünü 'Negatif'e indirmesinin ardından, Türk bankalarının kredi notu görünümlerini de aynı şekilde düşürdü.

Fitch Ratingsten geçen hafta yapılan açıklamada da, 'döviz rezervlerinin tükenmesi, zayıf para politikası, negatif reel faiz oranları ve kısmen güçlü kredi teşviğinin tetiklediği yüksek cari açığın dış finansman risklerini artırdığı' ifade edilerek Türkiye'nin kredi notunun 'BB-' olarak teyit edildiği bildirilmişti.

Borsamatik'te yer alan habere göre, söz konusu bankalar ve iştirakleri

Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.S. (Ziraat)

Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. (Vakifbank)

Vakif Katilim Bankasi A.S. (Vakif Katilim)

Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. (TSKB)

Turkiye Ihracat Kredi Bankasi A.S. (Turk Eximbank)

Turkiye Kalkinma Bankasi A.S. (TKYB)

Emlak Katilim Bankasi A.S. (Emlak Katilim)

Akbank T.A.S. (Akbank)

Turkiye Is Bankasi A.S. (Isbank)

Yapi ve Kredi Bankasi A.S. (YKB)

Garanti BBVA

Turk Ekonomi Bankasi

QNB Finansbank A.S.

ING Bank A.S.

Kuveyt Turk Katilim Bankasi

Alternatifbank A.S.

Turkiye Finans Katilim Bankasi

Burgan Bank A.S.

ICBC Turkey Bank A.S.

Ziraat Katilim Bankasi A.S.

Garanti Faktoring A.S.

Garanti Finansal Kiralama A.S.

QNB Finans Finansal Kiralama A.S.

QNB Finans Faktoring A.S.

Deniz Finansal Kiralama A.S.

Alternatif Finansal Kiralama AS

Ak Finansal Kiralama A.S.

Is Finansal Kiralama A.S.

Yapi Kredi Faktoring A.S.

Yapi Kredi Finansal Kiralama A.O.

Yapi Kredi Yatirim Menkul Degerler A.S.

TEB Finansman AS

Denizbank A.S.
Memurlar.Net
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