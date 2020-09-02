'Üzümde muhalefetin bile aklından geçmeyen fiyatları açıkladık'
|02 Eylül 2020 14:44
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, açıkladıkları Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) kuru üzüm alım fiyatının genel olarak memnuniyetle karşılandığını, bunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği imkanla başarıldığını söyledi.
Bakan Pakdemirli, AK Parti Selendi İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresine katıldı.
Burada partililere seslenen Pakdemirli, göreve geldikten sonra tarım ve hayvancılıkla ilgili üreticiyi ve besiciyi memnun etmek için çalıştıklarını, para kazanamayan üretici bırakmadıklarını vurguladı.
Geçen hafta fındık ve üzümde taban fiyat açıkladıklarını hatırlatan Pakdemirli, "Üzümde genel bir memnuniyet var. Gerçekten muhalefetin bile aklında olmayan fiyatları açıkladık. Bunlar muhalefetin bile tahayyül edemediği fiyatlardı. Bunu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemi'nin sağladığı yetki ve kıvraklıkla başardık." diye konuştu.
Üreticinin salgın döneminde büyük fedakarlık göstererek üretime devam ettiğini belirten Pakdemirli, bu sayede Türkiye'nin tarımsal üretiminin bir önceki döneme göre yüzde 4 büyüdüğünü kaydetti.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin yepyeni bir döneme girdiğini de hatırlatan Pakdemirli, "Eğer sizler gerçekten destek olup bu sistemi değiştirmeseydiniz, Türkiye'yi yönetilemez bir halde bulacaktık." dedi.
Akdeniz'deki gelişmelere de değinen Pakdemirli, "Türkiye, geçmişte atalarımız bu topraklarda ne mücadele verdiyse yine aynı mücadeleyi veriyor. Geçmişte Malazgirt'te Alparslan ne mücadele verdiyse Akdeniz'de Oruç Reis aynı mücadeleyi veriyor. Bu mücadelenin adı, Türkiye'nin istikbal ve istiklal mücadelesidir." ifadelerini kullandı.
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