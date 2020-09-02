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Kayıp cezaevi personeli 2 gündür aranıyor

Aydın'ın Söke ilçesinde iki gündür kayıp olan cezaevi personeli Hüseyin Arslan'ı arama çalışmaları devam ederken, Arslan'ın aracı sulama kanalı içerisinde bulundu.
 02 Eylül 2020 14:47
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Kayıp cezaevi personeli 2 gündür aranıyor

Aydın'ın Söke ilçesinde iki gündür kayıp olan cezaevi personeli Hüseyin Arslan'ı arama çalışmaları devam ederken, Arslan'ın aracı sulama kanalı içerisinde bulundu.

Söke Cezaevi katiplerinden Hüseyin Arslan'ın kayıp haberi üzerine dün gece saatlerinde yapılan çalışmalarda Söke'nin Tuzburgazı Mahallesi ile Didim'in Balat Mahallesi arasında kalan karayolu kenarında aracına ait olabileceği parçalara rastlanmıştı. Bölgede araştırmanın yoğunlaştırılmasının ardından sazlıklar arasında sulama kanalında araca rastlandı. Araç sulama kanalından çıkarılırken, bir yandan da Hüseyin Arslan'ı arama çalışmaları gece saatlerinde devam etti. Sazlıklar arasında ve su civarında Hüseyin Arslan'ın izine rastlanmayınca, bunun üzerine bugün gündüz saatlerinde Jandarma'ya bağlı Su Altı Arama ekipleri olay yerine çağrıldı. Öğle saatlerinden itibaren bir yandan su altı ekiplerince kanal içerisinde arama başlatılırken, bir yandan sazlıklar arasında Jandarma ve vatandaşların katılımıyla aramalar sürdürülüyor. Arama çalışmalarında drone (hava aracı) da kullanılıyor. Diğer taraftan Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma da başlattı.

Hüseyin Arslan'ın iki çocuk babası olduğu, yıllık izinde olduğu ve Ceza İnfaz Kurumu Lojmanlarında ikamet ettiği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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