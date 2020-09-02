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KPSS alan bilgisi oturumları sınav giriş belgeleri yayımlandı

ÖSYM, KPSS alan bilgisi oturumları sınav giriş belgelerini yayımladı
 02 Eylül 2020 15:05
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KPSS alan bilgisi oturumları sınav giriş belgeleri yayımlandı

2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Oturumları Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve 2020-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumuna (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 02 Eylül 2020 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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