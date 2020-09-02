Eski daire başkanı koronavirüse yenik düştü
Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Seyit Ahmet Okur, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
|02 Eylül 2020 15:14
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Seyit Ahmet Okur, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Seyit Ahmet Okur, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Okur'un cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.
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