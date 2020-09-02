Karadeniz'de tezgahlarda palamut sevinci

Karadeniz'de 4,5 aylık aranın ardından mavi sulara açılan balıkçıların avladıkları bol miktarda palamutla kıyıya dönmesi fiyatlara da yansıdı.

Kentte Canik, Alaçam, Dereköy, Yakakent ve Terme limanlarında balıkçılar av yasağının sona ermesiyle denize ağlarını bıraktı.

Karadeniz'de bol miktarda palamut avlayan balıkçılar, sezonun bereketli başladığını ifade etti.

Tarihi Saathane Meydanı'nda balıkçılık yapan Onurcan Köse , AA muhabirine, yeni sezonun başlangıcının balıkçıların yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Balık satışlarının da iyi olduğunu, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Köse, "Bugün sezonun ikinci günü ve güzel geçiyor. İlgiden memnunuz. Palamut bol miktarda çıkıyor. Dün tanesini 10 liradan satıyorduk. Bugün 8 lira oldu. İki tanesini 15 liradan veriyoruz. Balık satışımız çok yüksek." dedi.

Havaların soğumasıyla birlikte açıktaki balıkların kıyıya gelmesinin beklendiğini ifade eden Köse, "O zaman balık hem daha bol ve lezzetli olur hem de fiyatlar düşer." diye konuştu.

Tezgahlarda palamut iki adet 15, mezgit kilo 10, barbunya 10, istavrit 15, somon 25, çupra 30, levrek 35 ve çinekop 20 liradan satılıyor.