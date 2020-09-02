1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karadeniz'de tezgahlarda palamut sevinci

Av yasağının sona ermesinin ardından denize açılan balıkçılar tezgahları palamutla doldurdu. Samsun'da palamudun tanesi 8, iki tanesi 15 liradan satışa sunuluyor
 02 Eylül 2020 15:28
Yazdır
Karadeniz'de tezgahlarda palamut sevinci

Karadeniz'de 4,5 aylık aranın ardından mavi sulara açılan balıkçıların avladıkları bol miktarda palamutla kıyıya dönmesi fiyatlara da yansıdı.

Kentte Canik, Alaçam, Dereköy, Yakakent ve Terme limanlarında balıkçılar av yasağının sona ermesiyle denize ağlarını bıraktı.

Karadeniz'de bol miktarda palamut avlayan balıkçılar, sezonun bereketli başladığını ifade etti.

Tarihi Saathane Meydanı'nda balıkçılık yapan Onurcan Köse , AA muhabirine, yeni sezonun başlangıcının balıkçıların yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Balık satışlarının da iyi olduğunu, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Köse, "Bugün sezonun ikinci günü ve güzel geçiyor. İlgiden memnunuz. Palamut bol miktarda çıkıyor. Dün tanesini 10 liradan satıyorduk. Bugün 8 lira oldu. İki tanesini 15 liradan veriyoruz. Balık satışımız çok yüksek." dedi.

Havaların soğumasıyla birlikte açıktaki balıkların kıyıya gelmesinin beklendiğini ifade eden Köse, "O zaman balık hem daha bol ve lezzetli olur hem de fiyatlar düşer." diye konuştu.

Tezgahlarda palamut iki adet 15, mezgit kilo 10, barbunya 10, istavrit 15, somon 25, çupra 30, levrek 35 ve çinekop 20 liradan satılıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eski daire başkanı koronavirüse yenik düştü
02 Eylül 2020 15:14		 Malatyalı lise öğrencisi ABD'deki ISEF'de yarışacak
02 Eylül 2020 14:23
AK Parti eski milletvekili Mücahit Pehlivan hayatını kaybetti
02 Eylül 2020 13:56		 Türkiye'de ilk, dünyada 3'üncü kez uygulanan ameliyat ile 1 günde ayağa kalktı
02 Eylül 2020 13:50
Türkiye'nin en çok itibar gören meslekleri belli oldu
02 Eylül 2020 13:21		 Araç muayenesini yaptırmayan sürücülere 'tarih' uyarısı
02 Eylül 2020 13:19
65 yaş ve üzeri bireylere grip ve zatürre aşısı uyarısı
02 Eylül 2020 11:08		 Kızı dağa kaçırılan annenin feryadı: Kızımı HDP, PKK için büyütmedim
02 Eylül 2020 11:05
Parmağı pencere kilidine sıkışan çocuğun imdadına itfaiye yetişti
02 Eylül 2020 10:37		 Milli Görüş'ün önemli ismi Prof. Dr. Arif Ersoy hayatını kaybetti
02 Eylül 2020 09:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:19 - 'Ergenekon' davasına bakan hakim ve savcılar hakim karşısına çıktı16:16 - Karantinaya uymayanları Valilik zorunlu karantinaya alacak16:14 - Bakan Selçuk'tan 'maske takma alışkanlığı' çağrısı16:11 - Dünyanın en zenginleri listesi değişti16:06 - Bahçeli'den 'idam cezası yeniden mevzuata alınsın' çıkışı16:04 - Yargıtay, FETÖ elebaşısının kardeşi Kutbettin Gülen'in cezasını onadı
15:58 - İki ilçe belediyesinde çok sayıda personel koronavirüse yakalandı15:54 - Depremzede çocuklar için konteyner kentte EBA Destek Merkezi açıldı15:47 - Bakan Pakdemirli: Nallıhan'daki yangın kontrol altına alındı15:42 - Barış Atay'ı darp eden 3 şüpheli tutuklandı15:35 - Tırnakçılığa kalkıştı; yakalanınca tecavüz iftirası ile tehdit etti15:28 - Karadeniz'de tezgahlarda palamut sevinci
15:26 - Devriye görevi yapan polis ekibine saldıran 4 şüpheli serbest bırakıldı15:23 - Validen 'temaslı' işçilere uyarı: Gidip başka fabrikada çalışmayın15:20 - AÜ'nün ikinci üniversite programlarına sınavsız başvuru ve kayıtlar başladı15:16 - Döner sermaye sistemi yüzbinlerce sağlık çalışanını mağdur ediyor15:14 - Eski daire başkanı koronavirüse yenik düştü
15:08 - Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Risk varsa biz yokuz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ankara Niğde Otoyolu açılıyor, yol süresi 2 saat kısalacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ceza olarak koronalı cenaze yıkatılan imam koronadan öldü
20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında oluşan taban puanlar
Sağlık Bakanlığı grip aşısı yaptırması gerekenleri açıkladı
Bir ilde daha 'kamuda esnek çalışma' esasına geçildi
MEB, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaptı
Ünlü oyuncu koronadan değil korkusundan öldü
Kaymakamlık sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı
Parasını ödediği cipin ÖTV farkını istediler
THY ile Hava - İş yeni maaşta anlaştı. Personel ücretleri %30 azaltıldı
Ateş Kara: Kısıtlamalar geri dönebilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Lie to me 2
Masterchef Esra 1
trol 1
lamborghini'de karpuz satan adam 1
puanlama sistemi 4
eğitimin asıl yükü öğretmen maaşları 5
1 ekim'den itibaren futbol maçlarının seyircili oynanması 1
süleyman kaan altınok 1
empati 1
musa orhan 2
SON İLANLAR
Kafkas Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kırıkkale Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Mardin Artuklu Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Zonguldak Gülüç Belediyesi 6 İşçi Alacak
Zonguldak Kilimli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Aybel 2 İşçi Alacak
Nevşehir Göreme Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam