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Bakan Pakdemirli: Nallıhan'daki yangın kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Ankara Nallıhan'da çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır.
|02 Eylül 2020 15:47
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