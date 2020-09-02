Depremzede çocuklar için konteyner kentte EBA Destek Merkezi açıldı
|02 Eylül 2020 15:54
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Elazığ'da konteyner kentteki depremzede çocuklar için EBA Destek Merkezi açıldı.
Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen ailelerin barındığı Aşağı Demirtaş konteyner kentte İl Milli Eğitim Müdürlüğünce uzaktan eğitim erişimine giriş imkanı olmayan ya da giriş yapmakta zorlanan öğrenciler için EBA Destek Merkezi kuruldu.
İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk incelemesi sırasında yaptığı açıklamada, ilin 90 bölgesinde EBA Destek merkezleri açacaklarını belirterek, "Evinde televizyonu, interneti, telefonu olmayan öğrencilerimiz bu noktalara gelerek burada EBA TV'yi ve canlı yayınlarını izleyerek çok rahat şekilde derslerini alabilecek." dedi.
Öğrenci Dilek Üstündağ, derslerini takip edecekleri merkezin oluşturulmasından dolayı mutlu olduğunu vurgulayarak, "Ailem ile konteyner kentte yaşıyoruz. Burada eğitimimi alacak ortamım yoktu. Sağ olsunlar bu merkezi açtılar. Burada EBA TV'yi takip edebileceğim. Boş zamanlarda da ders çalışabileceğimiz bir ortam oldu. Burada bütün imkanlar sağlanıyor." ifadesini kullandı.
Kerem Ümit Karakaş da "Ailem ile konteyner kenette yaşıyoruz. EBA Destek Merkezinde ders çalışma imkanı bulacağız." şeklinde konuştu.
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