Dünyanın en zenginleri listesi değişti
|02 Eylül 2020 16:11
|Yazdır
ABD'li ünlü girişimci Elon Musk'ın servetinin 115 milyar dolar olduğu açıklandı. Musk, servetiyle dünyanın en zengin insanları listesinde Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'i geride bırakarak dünya sıralamasında 3'üncü sıraya yerleşti.
Dünyanın en zenginleri listesi değişti. ABD'li ünlü girişimci Elon Musk 115 milyar dolar servetiyle Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'i geride bırakarak dünya sıralamasında 3'üncü sıraya yerleşti. Musk'ın servetinin sahibi olduğu elektrikli araç üreten Tesla'nın hisselerinden elde ettiği yüzde 12'lik artışla yükseldiği ifade edildi. 'Milyarderler Endeksi'ne' göre bu durum Elon Musk'ı listenin ilk sıralarında bulunan Bill Gates ve Jeff Bezos'tan sonra 3'üncü sıraya yerleştirdi.
TESLA HİSSELERİ YÜZDE 500 ARTTI
Dünyanın en en zengin 5 kişisi ise sırayla: Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg ve LVMH'nin Fransa CEO'su Bernard Arnault olarak belirlendi. Musk ayrıca SpaceX, The Boring Company, Hyperloop ve OpenAI gibi diğer birçok şirketin de kurucusu olarak biliniyor. Tesla'nın hisseleri 2020'de yaklaşık yüzde 500 arttı ve şirket şu anda yaklaşık 475 milyar dolar değerine ulaştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Fitch, 20 Türk bankasının görünümünü 'Durağan'dan 'Negatif'e çevirdi
02 Eylül 2020 14:40
|Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 25 milyon 917 bini geçti
02 Eylül 2020 12:25
|Hamimah Tuyan neden 'ertuğrul vurgusunu' yaptığını anlattı
02 Eylül 2020 11:36
|Aşının bulunması yeterli değil, yeterli altyapı yok
02 Eylül 2020 07:59
|Charlie Hebdo'dan küstah karar: Karikatürleri yeniden yayınlayacak
02 Eylül 2020 07:20
|ABD'li araştırmacılar: Testi her pozitif çıkan bulaştırmayabilir
01 Eylül 2020 20:22
|Avrupa'daki okullar koronavirüs ile nasıl başa çıkıyor?
01 Eylül 2020 20:22
|Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 18 milyonu geçti
01 Eylül 2020 18:35
|Lavrov, Türkiye ile devam eden İdlib'deki çalışmaların ilerlediğini açıkladı
01 Eylül 2020 14:35
|Washington Post: Osmanlı'dan bu yana Türk ordusu ilk kez 5 ülkede faaliyet gösteriyor
01 Eylül 2020 11:53