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Dünyanın en zenginleri listesi değişti

ABD'li ünlü girişimci Elon Musk'ın servetinin 115 milyar dolar olduğu açıklandı. Musk, servetiyle dünyanın en zengin insanları listesinde Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'i geride bırakarak dünya sıralamasında 3'üncü sıraya yerleşti.
 02 Eylül 2020 16:11
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Dünyanın en zenginleri listesi değişti

ABD'li ünlü girişimci Elon Musk'ın servetinin 115 milyar dolar olduğu açıklandı. Musk, servetiyle dünyanın en zengin insanları listesinde Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'i geride bırakarak dünya sıralamasında 3'üncü sıraya yerleşti.

Dünyanın en zenginleri listesi değişti. ABD'li ünlü girişimci Elon Musk 115 milyar dolar servetiyle Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'i geride bırakarak dünya sıralamasında 3'üncü sıraya yerleşti. Musk'ın servetinin sahibi olduğu elektrikli araç üreten Tesla'nın hisselerinden elde ettiği yüzde 12'lik artışla yükseldiği ifade edildi. 'Milyarderler Endeksi'ne' göre bu durum Elon Musk'ı listenin ilk sıralarında bulunan Bill Gates ve Jeff Bezos'tan sonra 3'üncü sıraya yerleştirdi.

TESLA HİSSELERİ YÜZDE 500 ARTTI

Dünyanın en en zengin 5 kişisi ise sırayla: Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg ve LVMH'nin Fransa CEO'su Bernard Arnault olarak belirlendi. Musk ayrıca SpaceX, The Boring Company, Hyperloop ve OpenAI gibi diğer birçok şirketin de kurucusu olarak biliniyor. Tesla'nın hisseleri 2020'de yaklaşık yüzde 500 arttı ve şirket şu anda yaklaşık 475 milyar dolar değerine ulaştı.
DHA
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