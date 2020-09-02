Bakan Selçuk'tan 'maske takma alışkanlığı' çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklara maske takma alışkanlığı kazandırılması çağrısında bulunarak, "Okula başladıklarında zorlanacaklar ve maskenin sadece okulda takılması gerektiğini sanacaklar. İnsanın olduğu her yerde maske takılmalı; okul, bu mekanlardan sadece biri olacak. Lütfen, buna şimdiden dikkat." ifadelerini kullandı.

Selçuk, sosyal medya hesaplarından, "Okulları güvenle açacağız" yazılı maske fotoğrafı paylaşarak şunları kaydetti:

"Çocukları görüyorum; sokakta, parklarda oynuyorlar ve maskesizler. Lütfen onlara maske takma alışkanlığı kazandıralım. Okula başladıklarında zorlanacaklar ve maskenin sadece okulda takılması gerektiğini sanacaklar. İnsanın olduğu her yerde maske takılmalı; okul, bu mekanlardan sadece biri olacak. Lütfen, buna şimdiden dikkat."