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Karantinaya uymayanları Valilik zorunlu karantinaya alacak

Aksaray Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında testi pozitif çıktığı halde evde karantinaya uymayanların, kolluk kuvvetlerince gözaltına alınarak belirlenen barınma merkezinde 14 günlük zorunlu gözetime tabi tutulacağını bildirdi.
 02 Eylül 2020 16:16
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Karantinaya uymayanları Valilik zorunlu karantinaya alacak

Aksaray Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında testi pozitif çıktığı halde evde karantinaya uymayanların, kolluk kuvvetlerince gözaltına alınarak belirlenen barınma merkezinde 14 günlük zorunlu gözetime tabi tutulacağını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, karantinanın, özellikle virüsler ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için etkin bir tedbir olduğu, bu konuda alınan tedbirlere, kararlara ve kurallara hassasiyetle uyulmasının büyük önem taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aksaray Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca Kovid-19 testi pozitif çıkan veya temaslı hastaların bir kısmının sosyal izolasyonunu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla bir dizi önlemler alındı. Düzenlenen kurallara tam olarak uymadığı tespit edilenler hakkında düzenlenen izolasyon tedbirlerinin sağlıklı ve etkili şekilde devamının sağlanması, hastaların tam olarak kontrol altında tutulması, kamu sağlığını korumak için özellikle bu tür denetimlerde kurallara uymayan, sadece adli işleme tabi olan şahısların uygun görülecek barınma merkezinde karantina altına alınarak muhafaza altında tutulmalarının daha uygun olacağına oy birliği ile karar verilmiştir. Alınan karar gereğince koronavirüs testi pozitif çıktığı halde karantinaya alınan ancak buna uymayanlar, kolluk kuvvetlerince gözaltına alınıp belirlenen barınma merkezinde karantina süresince zorunlu gözetime tabi tutulacak."
Anadolu Ajansı
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