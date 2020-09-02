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Bakan Kurum: Dereli'de hayat normale dönmeye başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 7-8 gün içerisinde Dereli'yi eski haline büyük oranda getirdiklerini belirterek, "Altyapı tamamen çalışıyor, içme sularımız verildi, kanalizasyon, yağmur suyumuz onarıldı ve hayat burada normale dönmeye başladı." dedi.
 02 Eylül 2020 16:27
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Bakan Kurum: Dereli'de hayat normale dönmeye başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 7-8 gün içerisinde Dereli'yi eski haline büyük oranda getirdiklerini belirterek, "Altyapı tamamen çalışıyor, içme sularımız verildi, kanalizasyon, yağmur suyumuz onarıldı ve hayat burada normale dönmeye başladı." dedi.

Kurum, incelemelerde bulunduğu Dereli ilçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, selin yaşandığı 22 Ağustos'un üzerinden 10 gün geçtiğini, bu süre içerisinde bilhassa Dereli ve Doğankent ilçe merkezlerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Selde en fazla hasarın Dereli ilçesinde oluştuğunu anımsatan Kurum, o andan itibaren bütün bakanlıkların üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirmek üzere sahada gece, gündüz demeden çalışmalarını seferberlik ruhu içerisinde yapmaya gayret gösterdiklerini aktardı.

Kurum, bunu yaparken vatandaşlarla bir ve beraber olduklarının altını çizerek bakanlıkların, valinin, milletvekillerinin, kaymakamların, belediye başkanlarının, vatandaşların yaralarını sarmaya gayret gösterdiklerini vurguladı.

Bakan Kurum, 7-8 gün içerisinde Dereli'yi eski haline büyük bir oranda getirdiklerine dikkati çekerek, "Altyapı tamamen çalışıyor, içme sularımız verildi, kanalizasyon, yağmur suyumuz onarıldı ve hayat burada normale dönmeye başladı." diye konuştu.

İki gün önce Giresun'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Dereli ve Giresun için yapılması gereken her türlü projenin hayata geçirilmesi için gerekli talimatları kendilerine verdiğini aktaran Kurum, o doğrultuda çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Kurum, daha önce Karadeniz'e ilişkin İklim Değişikliği Eylem Planı'nı açıkladıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Eylem Planı çerçevesinde aslolan dere güzergahı üzerindeki yapıların kaldırılması, yine taşkın riski altındaki yapıların kaldırılması, bu alanların peyzaj, yol düzenlemeleriyle, parklarla, meydanlarla yaşanabilir alanlar haline dönüştürülmesi sürecinde projelerimizi geliştiriyoruz. Yeni Dereli'yi inşa etmek adına çok önemli bir adım atıyoruz. Şehir merkezinde, hemen solumuzda bulunan dere taşkın kotu altında kalan ne kadar yapı varsa, bu yapıları kaldırarak taşkın kotunun üzerinde bir kot belirleyerek yeniden inşa edecek çalışmalarımızı başlattık. Şehir merkezinde bu taşkın riski altındaki konutlarımızı, dükkanlarımızı yenilerini yapmak suretiyle sürecimizi, projemizi başlatmış olduk."

Hızlı bir şekilde vatandaşlarla görüşmek üzere hem Dereli'de hem de Doğankent'te ofisleri açtıklarını aktaran Kurum, sabahleyin Doğankent'te yaptığı incelemeler sırasında vatandaşlara taşınma, kira yardımı ve mülklerinin bedellerine ilişkin bilgilendirme yaptığını kaydetti.

Kurum, vatandaşların geçici taşınma alanlarına taşınmaları noktasında da yardımlar yaptıklarına işaret ederek, taşınma işlemlerinin de belediye, kaymakamlık ve vatandaşın el ele vermesi ile yapılmaya gayret gösterildiğini söyledi.

Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah Dereli'mizde de bu projeyi gerçekleştirdiğimizde, inanın bu bölgeden geçen herkesin Dereli'ye uğrayıp 'ne güzel bir ilçeymiş, hem güzel bir dereymiş, doğası ne kadar güzelmiş' diyeceği bir proje ki bu proje de Karadeniz mimarisine uygun bir şekilde yapılacaktır. Yine Eylem Planı çerçevesinde bakanlıklarımızla birlikte tüm Karadeniz'e ilişkin çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yapılması gereken dere ıslahları, yapılması gereken yollar, yollarla ilgili kesitler. Bu taşkın riski ki 130 kilogram yağış bir saatte düştü. Dolayısıyla artık iklim değişikliğinin etkilerinin ve şiddetinin giderek arttığını tüm dünyada görüldüğü gibi ülkemizde de görmeye devam ediyoruz. Şiddeti artıyor, miktarı artıyor ve etkisi de geçmişe oranda artıyor."

Giresun'un, en yaşlı şehir unvanına sahip olduğuna dikkati çeken Kurum, "Giresun halkımız Türkiye'nin en uzun yaşayan halkları arasında galiba birinci sırada. En yaşlı şehir unvanı elinde. Buradaki doğa ve insanlarımızın açıkçası kişilikleri, onların uzun ömürlü olmalarını sağlıyor. Görüştüğümüzde 100 yaşındaki amcalarımız, 'daha önce biz afetler yaşadık ama bu afet hepsinden daha farklıydı' diyor. Tabi burada iklim değişikliğinin etkileri giderek artıyor. Biz de bu etkileri azaltmak adına eylem planlarımızla çalışmalarımızı yapacağız." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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