RTÜK, Türkçe Telaffuz Sözlüğü'nü erişime açtı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Türkçe Telaffuz Sözlüğü"nü okuyucuların kullanımı için erişime sundu.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Üst Kurul, Türkçe'nin doğru, güzel ve anlaşılır kullanılması için çalışmalar yürütüyor.

Konuya ilişkin çalıştay düzenleyen RTÜK, daha önce bastırdığı telaffuz sözlüğünü de yeniledi. Üst Kurul, Dr. Serhat Demirel imzalı "Türkçe Telaffuz Sözlüğü"nü Türkçe'nin doğru ve güzel kullanılması amacıyla yayıncıların kullanımı için erişime açtı.

Türk dili konusundaki önemli çalışmalarıyla bilinen akademisyen Demirel'in imzasını taşıyan 667 sayfalık çalışma, başta yayıncılar olmak üzere isteyen herkes için Üst Kurulun internet sitesine yüklendi.

Türkçe Telaffuz Sözlüğü'nün ön sözünü ise RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin kaleme aldı. Şahin, "Dilimiz kimliğimizdir" başlıklı yazısında, dünyanın en zengin dillerinden Türkçe'nin bilhassa radyo ve televizyonlarda doğru kullanılması gerektiğini vurguladı.

Şahin, yazısında, Türkçe'nin en güzel konuşulduğu yayınların hayata geçirilerek, izleyici ve dinleyicilere örnek olunmasını tavsiye etti.

Sözlüğe, "https://www.rtuk.gov.tr/assets/Icerik/BilgiMerkezi/TeleffuzSozlugu/telaffuz-sozlugu-serhat-demirel.pdf" adresinden ulaşılabilecek.