1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ÖSYM Başkanı Aygün: Virüslü adaylar ayrı salonda sınava alınacak

ÖSYM Başkanı Aygün: Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar, HES kodlarından belirlenecek ve sınav merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklar
 02 Eylül 2020 16:38
Yazdır
ÖSYM Başkanı Aygün: Virüslü adaylar ayrı salonda sınava alınacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve diğer sınavlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan önlemleri uygulamaya devam ettiklerini bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından, KPSS'ye ilişkin açıklama yaptı.

"KPSS ve diğer sınavlarımızda Kovid-19 pandemi önlemlerini uygulamaya devam ediyoruz" ifadesini kullanan Aygün, sınav binaları ya da salonların sınavdan önce detaylı temizliğinin yapıldığını ve dezenfekte edildiğini belirtti.

Aygün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Koronavirüs önlemleri kapsamında, adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. İsteyen adaylar, kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebileceklerdir. Sınav görevlilerimize maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtılacaktır. Adaylar ve görevliler kendi maskeleri veya siperlikleriyle de gelebileceklerdir. Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar HES kodlarından belirlenecek ve Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda Kovid-19 durumlarına göre gruplara ayrılacak ve sınav merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklar. Bu durumda olup sınav yeri değiştirilen adaylar Başkanlığımız tarafından SMS ile bilgilendirilecektir. "

Sınav görevlilerinin Kovid-19 durumlarının HES kodları aracılığıyla takip edileceğini bildiren Aygün, Kovid-19 durumu belirlenen sınav görevlilerinin, görevlerinin iptal edilerek yerlerine yeni görevlendirmeler yapılacağını duyurdu.

Aygün, adayların sınav binalarına ulaşımı için sınav binalarının bulunduğu bölgelere belediyeler tarafından daha sık seferler düzenlenmesinin sağlanacağını belirtti.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimsenin okul bahçelerine alınmayacağının altını çizen Aygün, adayların sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirileceğinin kaydetti.

Okul bahçelerinin girişi veya önünde kümelenmenin önlenmesi için aday yakınlarının beklememeleri ve ayrılmalarının önem arz etttiğine değinen Aygün, adaylara başarı diledi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kaymakamlık sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı
02 Eylül 2020 10:01		 DGS adaylarının eğitim bilgilerini güncellemeleri için duyuru
27 Ağustos 2020 10:34
2020 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
26 Ağustos 2020 12:30		 YKS tercih sonuçları haftaya açıklanacak
22 Ağustos 2020 13:52
YDS'ye yeniden başvuru alınacak
18 Ağustos 2020 09:51		 ALES adaylarına ÖSYM'den 'saat' uyarısı
15 Ağustos 2020 11:21
YKS tercih işlemleri bu gece yarısı sona erecek
14 Ağustos 2020 12:23		 ÖSYM, sınavlara girecek adaylardan HES kodu isteyecek
13 Ağustos 2020 15:59
DGS soru ve cevapları yayımlandı
10 Ağustos 2020 11:02		 DGS'ye 390 bine yakın aday katılacak
07 Ağustos 2020 11:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:48 - Özel okul sahibi avukat, uyuşturucudan tutuklandı17:38 - Bir üniversite daha uzaktan eğitim kararı aldı17:24 - Hasta yakınları hastaneyi basıp tıbbi cihazlara zarar verdi17:11 - Türkiye'den Charlie Hebdo'ya karikatür tepkisi17:08 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:05 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
17:02 - PSG'li 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi16:58 - 2 gündür aranan cezaevi personelinin cesedi bulundu16:49 - 2020 KPSS sınav giriş yeriniz değişmiş olabilir!16:49 - Müftülük, evde ölümle pençeleşen imamdan savunma aldı16:45 - Güvenlik kaynakları: DEAŞ istihbarat örgütlerinin kontrolünde16:38 - ÖSYM Başkanı Aygün: Virüslü adaylar ayrı salonda sınava alınacak
16:36 - RTÜK, Türkçe Telaffuz Sözlüğü'nü erişime açtı16:32 - Beş ilimizden yeni karantina haberleri geldi16:29 - Rolü gereği yaralanıp yere düşen tiyatrocuya sokak köpeği yardım etmeye çalıştı16:27 - Bakan Kurum: Dereli'de hayat normale dönmeye başladı16:19 - 'Ergenekon' davasına bakan hakim ve savcılar hakim karşısına çıktı
16:16 - Karantinaya uymayanları Valilik zorunlu karantinaya alacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ankara Niğde Otoyolu açılıyor, yol süresi 2 saat kısalacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ceza olarak koronalı cenaze yıkatılan imam koronadan öldü
20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında oluşan taban puanlar
Sağlık Bakanlığı grip aşısı yaptırması gerekenleri açıkladı
Bir ilde daha 'kamuda esnek çalışma' esasına geçildi
MEB, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaptı
Ünlü oyuncu koronadan değil korkusundan öldü
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Risk varsa biz yokuz
Kaymakamlık sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı
Parasını ödediği cipin ÖTV farkını istediler
THY ile Hava - İş yeni maaşta anlaştı. Personel ücretleri %30 azaltıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
davide santon 1
trol 1
covid 19 tedbirleri 2
fatih nusrullah 1
ali babacan'ın hastaneye yatırılması 2
eğitimin asıl yükü öğretmen maaşları 5
otomotivde yapılan gece yarısı ötv zammı 1
Haldun Boysan 2
mansur yavaş'tan aşure isteyen hemşirenin tehdit edilmesi 2
tiktok'ta atatürk'e hakaretler eden kadın 1
SON İLANLAR
Kafkas Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kırıkkale Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Mardin Artuklu Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Zonguldak Gülüç Belediyesi 6 İşçi Alacak
Zonguldak Kilimli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Aybel 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam