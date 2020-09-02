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Güvenlik kaynakları: DEAŞ istihbarat örgütlerinin kontrolünde

Adana'da saklandığı hücre evinde gözaltına alınan ve terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri olduğu belirlenen Mahmut Özden'in, eş zamanlı sansasyonel eylem hazırlığı yaptığı belirlendi. Terörist Özden'in liderlik ettiği DEAŞ hücresinin Ayasofya Camii'ne yönelik saldırı, farklı partilerden milletvekilleri, bazı STK temsilcileri ve savcıların kaçırılması gibi eylem planları ortaya çıkarıldı.
 02 Eylül 2020 16:45
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Güvenlik kaynakları: DEAŞ istihbarat örgütlerinin kontrolünde

Adana'da saklandığı hücre evinde gözaltına alınan ve terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri olduğu belirlenen Mahmut Özden'in, eş zamanlı sansasyonel eylem hazırlığı yaptığı belirlendi. Terörist Özden'in liderlik ettiği DEAŞ hücresinin Ayasofya Camii'ne yönelik saldırı, farklı partilerden milletvekilleri, bazı STK temsilcileri ve savcıların kaçırılması gibi eylem planları ortaya çıkarıldı.

DHA'ya bilgi veren güvenlik kaynakları, terör örgütü DEAŞ'ın bugüne kadar yalnızca hücre evlerinde gizlendikleri otel kullanmadıkları, adam kaçırma eylemi gerçekleştirmediğini belirterek, bu hedeflerin Suriye'deki örgüt yöneticilerinden gelmediği değerlendirmesine yol açtığını bildirdi. Son yıllarda terör örgütü DEAŞ'ın istihbarat örgütlerinin kontrolüne girdiği yönünde tespitler yapıldığını belirten güvenlik kaynakları, teröristlerden ele geçirilen planlarda seçilen hedeflerin, dünya kamuoyunda Türkiye'nin güvenli ülke imajını sarsacak, yeniden terörle anılmasını sağlayacak ortam oluşturma amacı taşıdığı tespitini yaptı.

OPERASYONDA BİRKAÇ GÜN KRİTİK

Gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in yakalanması sonrası sorgulanan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan teknik incelemede elde edilen bilgilerle yürütülen soruşturmada birkaç günün kritik olduğu ifade edildi. DEAŞ terör hücresine planları veren, silahları temin eden ve finansman sağlayan şüphelilerin ele geçirilmesi için titiz bir çalışma yürütülüyor.

FİRARİ DEAŞ'LILAR TERÖR ÖRGÜTÜ YPG KAMPLARINDA TUTULUYOR

Güvenlik kaynakları terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesi sonrası tam olarak dağıldığı, örgütün sözde emirlerinin terör örgütü YPG/PKK kamplarında tutulduğu değerlendirmesi yaptı. Türkiye'de gerçekleştirdikleri kanlı saldırılar nedeniyle aranan sözde DEAŞ emirleri ve örgüt üyelerinin de bu kamplarda tutulduğunun tespit edildiğini belirten güvenlik kaynakları, finans kaynağı, silah ve mühimmat edinme imkanı olmayan terör örgütünün, istihbarat örgütleri ve terörist yapılanmalar için kullanışlı hale geldiği değerlendirmesi yaptı.

BAE'DEN ZEKAT ADI ALTINDA DESTEK İTİRAFI

Öte yandan terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda yakalanan örgüt üyeleri ifadelerinde; Suriye'nin kuzeyinde gizlendikleri sırada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan uyruklu kişiler tarafından kendilerine çantalarla dolar verildiğini, bu paralarla silah ve mühimmat aldıklarını anlattı.
DHA
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