2020 KPSS sınav giriş yeriniz değişmiş olabilir!

ÖSYM, covid-19 testi pozitif olanların ve temaslı olan ve teması sona eren adayların KPSS sınav giriş yerlerinin değiştirildiğini duyurdu.

Sınava girecek adayların sınav giriş belgelerini yeniden kontrol etmesi faydalı olacaktır.

Konuyla ilgili ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde

2020-KPSS (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri): Covid-19 Pozitif veya Temaslı Olan Adayların Dikkatine!

Sağlık Bakanlığının "HES Kodu" uygulaması, Başkanlığımızca uygulanacak sınavlarda adayların Covid-19 durumlarını takip etmek için kullanılmaktadır. Bu doğrultuda, HES Kodu uygulaması kullanılarak adayların sınava girecekleri bina/salon atamaları, Sağlık Bakanlığından alınan verilere göre güncellenmektedir.

Sınav gününe kadar Sağlık Bakanlığından alınan güncel bilgiler doğrultusunda Covid-19 bilgisi değişen adayların (Covid-19 pozitif veya temaslı duruma gelen veya Covid-19 pozitif veya temaslı durumu sona eren adaylar), sınava girecekleri bina/salon bilgileri güncellenecektir. Sınava girecekleri bina/salon atamaları yeniden yapılan adaylar, kendileri için yeniden düzenlenen Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir. Bu durumdaki adaylar, Başkanlığımız tarafından, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemindeki güncel iletişim bilgileri kullanılarak bilgilendirilecektir.

Sınav günü Covid-19 pozitif veya temaslı duruma gelen adaylar, atamalarının yapıldığı sınav binasında Covid-19 durumu olan adaylar için oluşturulmuş ayrı salonlarda sınava alınacaklardır.

Sınav günü Covid-19 pozitif veya temaslı durumu sona eren adayların da bina/salon atamaları güncellenecektir. Bu durumdaki adaylar da sınava girecekleri bina/salon konusunda Başkanlığımız tarafından ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemindeki güncel iletişim bilgileri kullanılarak bilgilendirilecektir.

Covid-19 durumu olan adayların, Başkanlığımıza veya Başkanlığımız birimlerine herhangi bir belge sunmaları, belge göndermeleri gerekmemektedir.

Başkanlığımız tarafından adaylara; telefon, sms, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapıldığından adayların ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişim bilgilerinin güncel ve doğru bilgileri içermesi gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI