1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2020 KPSS sınav giriş yeriniz değişmiş olabilir!

ÖSYM, covid-19 testi pozitif olanların ve temaslı olan ve teması sona eren adayların KPSS sınav giriş yerlerinin değiştirildiğini duyurdu.
 02 Eylül 2020 16:49
Yazdır
2020 KPSS sınav giriş yeriniz değişmiş olabilir!

ÖSYM, covid-19 testi pozitif olanların ve temaslı olan ve teması sona eren adayların KPSS sınav giriş yerlerinin değiştirildiğini duyurdu.

Sınava girecek adayların sınav giriş belgelerini yeniden kontrol etmesi faydalı olacaktır.

Konuyla ilgili ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde

2020-KPSS (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri): Covid-19 Pozitif veya Temaslı Olan Adayların Dikkatine!

Sağlık Bakanlığının "HES Kodu" uygulaması, Başkanlığımızca uygulanacak sınavlarda adayların Covid-19 durumlarını takip etmek için kullanılmaktadır. Bu doğrultuda, HES Kodu uygulaması kullanılarak adayların sınava girecekleri bina/salon atamaları, Sağlık Bakanlığından alınan verilere göre güncellenmektedir.

Sınav gününe kadar Sağlık Bakanlığından alınan güncel bilgiler doğrultusunda Covid-19 bilgisi değişen adayların (Covid-19 pozitif veya temaslı duruma gelen veya Covid-19 pozitif veya temaslı durumu sona eren adaylar), sınava girecekleri bina/salon bilgileri güncellenecektir. Sınava girecekleri bina/salon atamaları yeniden yapılan adaylar, kendileri için yeniden düzenlenen Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir. Bu durumdaki adaylar, Başkanlığımız tarafından, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemindeki güncel iletişim bilgileri kullanılarak bilgilendirilecektir.

Sınav günü Covid-19 pozitif veya temaslı duruma gelen adaylar, atamalarının yapıldığı sınav binasında Covid-19 durumu olan adaylar için oluşturulmuş ayrı salonlarda sınava alınacaklardır.

Sınav günü Covid-19 pozitif veya temaslı durumu sona eren adayların da bina/salon atamaları güncellenecektir. Bu durumdaki adaylar da sınava girecekleri bina/salon konusunda Başkanlığımız tarafından ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemindeki güncel iletişim bilgileri kullanılarak bilgilendirilecektir.

Covid-19 durumu olan adayların, Başkanlığımıza veya Başkanlığımız birimlerine herhangi bir belge sunmaları, belge göndermeleri gerekmemektedir.

Başkanlığımız tarafından adaylara; telefon, sms, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapıldığından adayların ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişim bilgilerinin güncel ve doğru bilgileri içermesi gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Beş ilimizden yeni karantina haberleri geldi
02 Eylül 2020 16:32		 Konya'da şehit annesinin isteğini Kaymakam yerine getirdi
02 Eylül 2020 12:45
Kaymakamlık 'koronalı cenaze yıkama' cezası iddiasını yalanladı
02 Eylül 2020 12:39		 Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
02 Eylül 2020 12:17
Konya'da, akraba toplantıları ile gün gezmeleri yasaklandı
02 Eylül 2020 11:25		 Din Hizmetleri Uzmanlığı sözlü sınav sonuçları açıklandı
02 Eylül 2020 10:37
Polis maske ve trafik denetimi yaptı, maskeli sürücü bulamadı
02 Eylül 2020 09:58		 HSK'den 'yargı alanı değişikliği' kararı
02 Eylül 2020 09:32
Bakan Koca başkanlığında Bilim Kurulu toplanacak
02 Eylül 2020 09:09		 Çoklu Baro yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı
02 Eylül 2020 09:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:48 - Özel okul sahibi avukat, uyuşturucudan tutuklandı17:38 - Bir üniversite daha uzaktan eğitim kararı aldı17:24 - Hasta yakınları hastaneyi basıp tıbbi cihazlara zarar verdi17:11 - Türkiye'den Charlie Hebdo'ya karikatür tepkisi17:08 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:05 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
17:02 - PSG'li 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi16:58 - 2 gündür aranan cezaevi personelinin cesedi bulundu16:49 - 2020 KPSS sınav giriş yeriniz değişmiş olabilir!16:49 - Müftülük, evde ölümle pençeleşen imamdan savunma aldı16:45 - Güvenlik kaynakları: DEAŞ istihbarat örgütlerinin kontrolünde16:38 - ÖSYM Başkanı Aygün: Virüslü adaylar ayrı salonda sınava alınacak
16:36 - RTÜK, Türkçe Telaffuz Sözlüğü'nü erişime açtı16:32 - Beş ilimizden yeni karantina haberleri geldi16:29 - Rolü gereği yaralanıp yere düşen tiyatrocuya sokak köpeği yardım etmeye çalıştı16:27 - Bakan Kurum: Dereli'de hayat normale dönmeye başladı16:19 - 'Ergenekon' davasına bakan hakim ve savcılar hakim karşısına çıktı
16:16 - Karantinaya uymayanları Valilik zorunlu karantinaya alacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ankara Niğde Otoyolu açılıyor, yol süresi 2 saat kısalacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ceza olarak koronalı cenaze yıkatılan imam koronadan öldü
20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında oluşan taban puanlar
Sağlık Bakanlığı grip aşısı yaptırması gerekenleri açıkladı
Bir ilde daha 'kamuda esnek çalışma' esasına geçildi
MEB, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaptı
Ünlü oyuncu koronadan değil korkusundan öldü
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Risk varsa biz yokuz
Kaymakamlık sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı
Parasını ödediği cipin ÖTV farkını istediler
THY ile Hava - İş yeni maaşta anlaştı. Personel ücretleri %30 azaltıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
lamborghini'de karpuz satan adam 1
eğitimin asıl yükü öğretmen maaşları 5
fatih nusrullah 1
Endişe edecek bir durum yok 3
Kanalı değiştir deyince kumandayı uzatan insan 1
Hastaneler tıklım tıklım 3
risk varsa biz yokuz 1
tövbeler olsun 1
formula 1 istanbul grand prix'inin seyircili olması 1
mansur yavaş'tan aşure isteyen hemşirenin tehdit edilmesi 2
SON İLANLAR
Kafkas Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kırıkkale Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Mardin Artuklu Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Zonguldak Gülüç Belediyesi 6 İşçi Alacak
Zonguldak Kilimli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Aybel 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam