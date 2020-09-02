Müftülük, evde ölümle pençeleşen imamdan savunma aldı

Siverek Müftülüğünde yaşanan 'Koronalı cenaze yıkama' iddiasıyla ilgili yeni haberler ortaya çıktı. Mil-Diyanet Sen, koronadan vefat eden cami imamının eşinin iddialarını Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Kuruluna taşıdı. Teftiş Kuruluna yazılan yazıda, vefat eden imamın eşinin "Müftülük, evde ölümle pençeleşen eşimden savunma vermesini istedi, Müftülüğe gidemeyen eşimden telefonla savunmasını alıp evrakı evde imzalattılar." iddialarına yer verildi.

İşte sendikanın Teftiş Kuruluna yazdığı yazı:

MİL-DİYANET SEN

MANEVİ İLKELİ LİYAKATLİ DİYANET VE VAKIF ÇALIŞANLARI SENDİKASI

Sayı : 06-MS-463 / 301 31.08.2020

Konu : Vefat Eden Din Görevlisinin Eşinin

Basına Yansıyan İddiaları Hk.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

(Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na)

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Covid-19 hastalığına bağlı olarak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden cami imamının eşi Rahime Çilenti, eşinin ihmal ve uygulanan psikolojik baskı sonucu vefat ettiğini iddia etmiş ve konu bu şekliyle internet sitelerinde haberleştirilmiştir.

Merhum din görevlisinin eşi Rahime Çilenti'nin basına yansıyan iddiaları özetle şöyle;

* Eşim Covid-19 ve uygulanan psikolojik baskı nedeniyle kalp krizi geçirdi.

* Covid-19 cenaze yıkama görevi, 35 km uzaktaki eşime verildi.

* Cenaze yıkama anında özel maske, eldiven vb. koruyucu teçhizat verilmedi

* Eşim, Cenazeyi kendi eldiven ve maskesiyle yıkadı.

* Covid-19 cenazesi nasıl yıkanır? Konu hakkında kurs, bilgilendirme vb. verilmedi

* Müftülük, evde ölümle pençeleşen eşimden savunma vermesini istedi.

* Müftülüğe gidemeyen eşimden telefonla savunmasını alıp evrakı evde imzalattılar.

* Yüksek ateşi olan eşimden tekrar yeni bir cenaze yıkaması için baskı yaptılar.

* Pozitif test sonucunu Whatsab'dan göndermeyi reddettiler, fiziki olarak getir dediler.

Mil-Diyanetsen olarak;

Covid-19 hastası olan ve (iddia edildiği şekliyle) müftülüğün uyguladığı psikolojik baskı ve sonrasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden din görevlimizin muhtereme eşinin basına yansıyan iddialarının araştırılmasını, İlçe müftüsü başta olmak üzere olayda ihmali olanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını arz ederiz.