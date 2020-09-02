1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Müftülük, evde ölümle pençeleşen imamdan savunma aldı

Siverek Müftülüğünde yaşanan 'Koronalı cenaze yıkama' iddiasıyla ilgili yeni haberler ortaya çıktı. Mil-Diyanet Sen, koronadan vefat eden cami imamının eşinin iddialarını Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Kuruluna taşıdı.
 02 Eylül 2020 16:49
Yazdır
Müftülük, evde ölümle pençeleşen imamdan savunma aldı

Siverek Müftülüğünde yaşanan 'Koronalı cenaze yıkama' iddiasıyla ilgili yeni haberler ortaya çıktı. Mil-Diyanet Sen, koronadan vefat eden cami imamının eşinin iddialarını Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Kuruluna taşıdı. Teftiş Kuruluna yazılan yazıda, vefat eden imamın eşinin "Müftülük, evde ölümle pençeleşen eşimden savunma vermesini istedi, Müftülüğe gidemeyen eşimden telefonla savunmasını alıp evrakı evde imzalattılar." iddialarına yer verildi.

İşte sendikanın Teftiş Kuruluna yazdığı yazı:

MİL-DİYANET SEN
MANEVİ İLKELİ LİYAKATLİ DİYANET VE VAKIF ÇALIŞANLARI SENDİKASI

Sayı : 06-MS-463 / 301 31.08.2020
Konu : Vefat Eden Din Görevlisinin Eşinin
Basına Yansıyan İddiaları Hk.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
(Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na)

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Covid-19 hastalığına bağlı olarak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden cami imamının eşi Rahime Çilenti, eşinin ihmal ve uygulanan psikolojik baskı sonucu vefat ettiğini iddia etmiş ve konu bu şekliyle internet sitelerinde haberleştirilmiştir.

Merhum din görevlisinin eşi Rahime Çilenti'nin basına yansıyan iddiaları özetle şöyle;

* Eşim Covid-19 ve uygulanan psikolojik baskı nedeniyle kalp krizi geçirdi.
* Covid-19 cenaze yıkama görevi, 35 km uzaktaki eşime verildi.
* Cenaze yıkama anında özel maske, eldiven vb. koruyucu teçhizat verilmedi
* Eşim, Cenazeyi kendi eldiven ve maskesiyle yıkadı.
* Covid-19 cenazesi nasıl yıkanır? Konu hakkında kurs, bilgilendirme vb. verilmedi
* Müftülük, evde ölümle pençeleşen eşimden savunma vermesini istedi.
* Müftülüğe gidemeyen eşimden telefonla savunmasını alıp evrakı evde imzalattılar.
* Yüksek ateşi olan eşimden tekrar yeni bir cenaze yıkaması için baskı yaptılar.
* Pozitif test sonucunu Whatsab'dan göndermeyi reddettiler, fiziki olarak getir dediler.

Mil-Diyanetsen olarak;
Covid-19 hastası olan ve (iddia edildiği şekliyle) müftülüğün uyguladığı psikolojik baskı ve sonrasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden din görevlimizin muhtereme eşinin basına yansıyan iddialarının araştırılmasını, İlçe müftüsü başta olmak üzere olayda ihmali olanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını arz ederiz.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Döner sermaye sistemi yüzbinlerce sağlık çalışanını mağdur ediyor
02 Eylül 2020 15:16		 Türk Sağlık-Sen'den 'Hayatını kaybeden sağlık çalışanları şehit sayılsın' talebi
02 Eylül 2020 14:59
Türk-Iş: Sağlık işçilerine ek mali haklar verilmeli
02 Eylül 2020 12:55		 'Döner sermaye sistemi, sağlıkçıların alın terini yok sayıyor'
01 Eylül 2020 23:55
Feyzioğlu'ndan avukatlık hizmetlerinde KDV indirilsin önerisi
01 Eylül 2020 11:35		 'Okulların yardımcı personel ve bütçe ihtiyacı karşılanmalı'
31 Ağustos 2020 19:19
TESK'ten 'kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar uzatılması' talebi
31 Ağustos 2020 12:35		 Van Büyükşehir Belediyesi toplu iş sözleşmesi imzaladı
30 Ağustos 2020 16:09
İstanbul Barosu gece kulübüne cevap veremedi
30 Ağustos 2020 08:27		 İstanbul Barosu'ndan 'poster' açıklaması
29 Ağustos 2020 22:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:48 - Özel okul sahibi avukat, uyuşturucudan tutuklandı17:38 - Bir üniversite daha uzaktan eğitim kararı aldı17:24 - Hasta yakınları hastaneyi basıp tıbbi cihazlara zarar verdi17:11 - Türkiye'den Charlie Hebdo'ya karikatür tepkisi17:08 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:05 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
17:02 - PSG'li 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi16:58 - 2 gündür aranan cezaevi personelinin cesedi bulundu16:49 - 2020 KPSS sınav giriş yeriniz değişmiş olabilir!16:49 - Müftülük, evde ölümle pençeleşen imamdan savunma aldı16:45 - Güvenlik kaynakları: DEAŞ istihbarat örgütlerinin kontrolünde16:38 - ÖSYM Başkanı Aygün: Virüslü adaylar ayrı salonda sınava alınacak
16:36 - RTÜK, Türkçe Telaffuz Sözlüğü'nü erişime açtı16:32 - Beş ilimizden yeni karantina haberleri geldi16:29 - Rolü gereği yaralanıp yere düşen tiyatrocuya sokak köpeği yardım etmeye çalıştı16:27 - Bakan Kurum: Dereli'de hayat normale dönmeye başladı16:19 - 'Ergenekon' davasına bakan hakim ve savcılar hakim karşısına çıktı
16:16 - Karantinaya uymayanları Valilik zorunlu karantinaya alacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ankara Niğde Otoyolu açılıyor, yol süresi 2 saat kısalacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ceza olarak koronalı cenaze yıkatılan imam koronadan öldü
20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında oluşan taban puanlar
Sağlık Bakanlığı grip aşısı yaptırması gerekenleri açıkladı
Bir ilde daha 'kamuda esnek çalışma' esasına geçildi
MEB, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaptı
Ünlü oyuncu koronadan değil korkusundan öldü
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Risk varsa biz yokuz
Kaymakamlık sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı
Parasını ödediği cipin ÖTV farkını istediler
THY ile Hava - İş yeni maaşta anlaştı. Personel ücretleri %30 azaltıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hastaneler tıklım tıklım 3
büşra hemşireyi tehdit eden zanlının serbest bırakılması 1
eran zahavi 1
otomotivde yapılan gece yarısı ötv zammı 1
fatih nusrullah 1
covid 19 tedbirleri 2
birbirini yiyen insanlar 2
lamborghini'de karpuz satan adam 1
tövbeler olsun 1
mansur yavaş'tan aşure isteyen hemşirenin tehdit edilmesi 2
SON İLANLAR
Kafkas Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kırıkkale Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Mardin Artuklu Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Zonguldak Gülüç Belediyesi 6 İşçi Alacak
Zonguldak Kilimli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Aybel 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam