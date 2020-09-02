PSG'li 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi
|02 Eylül 2020 17:02
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Kulüpten yapılan açıklamada; 3 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve bu isimler için sağlık protokollerine uygun şekilde önlem alındığı belirtildi.
Futbolcular ve teknik ekibe yapılan Covid-19 testlerinin gelecek günlerde devam edeceği kaydedildi.
Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre; virüse yakalanan isimler Paredes, Di Maria ve Neymar.
Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih ile karşılaşan PSG'nin, Ligue 1'de Lens ile 29 Ağustos'ta oynayacağı ilk hafta maçı yeni sezona hazırlanabilmesi için 10 Eylül'e ertelenmişti.
Tres jugadores de @PSG_espanol dieron positivo en la prueba Sars CoV2 y se someten al protocolo de salud apropiado.Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) September 2, 2020
Todos los jugadores y el personal continuaran realizando pruebas durante los pröximos dias.
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