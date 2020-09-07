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Uzman yardımcılığı sınavı 2,5 aydır açıklanmıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 aşkın bir süredir uzman yardımcılığı sözlü sınav sonuçlarını açıklamamaktadır.
 07 Eylül 2020 10:01
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Uzman yardımcılığı sınavı 2,5 aydır açıklanmıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2019 yılında ilana çıkarak 100 uzman yardımcısı alacağını duyurdu.

Pandemi dolaysıyla sözlü sınavlar 15 Haziran ila 2 Temmuz arasında yapılabildi.

Sözlü sınavlara 400'ü aşkın aday katıldı.

Ancak sözlü sınavların üzerinden 2 aşkın bir zaman geçmesine rağmen sonuçlar hala açıklanmamıştır. Sonuçlar belli olmadığı için bir çok diğer kurumların açtığı sınavlara girmektedir.

Bakanlığın, adayların hayatlarını normale alabilmesi için sözlü sınav sonuçlarını daha fazla geciktirmemesi gerekmektedir.
Memurlar.Net - Özel

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