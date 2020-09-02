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Bir üniversite daha uzaktan eğitim kararı aldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Senatosu, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında derslerin, büyük çoğunlukla uzaktan öğretim yöntemiyle yapılmasını kararlaştırdı.
 02 Eylül 2020 17:38
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Bir üniversite daha uzaktan eğitim kararı aldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Senatosu, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında derslerin, büyük çoğunlukla uzaktan öğretim yöntemiyle yapılmasını kararlaştırdı.

KMÜ Senato Odasında Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül başkanlığında toplanan Üniversite Senatosu, aldığı kararla yeni eğitim-öğretim döneminde teorik derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülmesine karar verdi. Buna göre 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında önlisans, lisans ve lisansüstü tüm programlarda teorik tüm dersler uzaktan ve online olarak yapılacak. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı ile Pastacılık ve Ekmekçilik Programındaki uygulamalı dersler ile enstitülerdeki uygulamalı dersler ise yüz yüze veya uzaktan eğitim yöntemleriyle gerçekleştirilecek. Yüz yüze yapılan dersler haricindeki tüm derslerin sınavları da yine uzaktan ve dijital yöntemlerle yürütülecek. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim gören KMÜ Tıp Fakültesi öğrencileri de Selçuk Üniversitesi Senatosu kararı gereği uzaktan eğitimle öğrenimlerini sürdürecek.

Senato Toplantısının ardından bir açıklama yapan Rektör Akgül, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçtiğimiz ay yayımlanan 'Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci' rehberine göre üniversitelerdeki eğitim-öğretim yönteminin her ilde salgının seyri dikkate alınarak üniversitelerin kendileri tarafından belirleneceğini ifade ederek, "Salgınla etkin mücadele kapsamında personelimiz ve öğrencilerimizin olduğu kadar hemşehrilerimizin de sağlık durumlarını muhafaza etmek amacıyla eğitim-öğretim süreçlerimize yönelik olarak birtakım tedbirler aldık. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığımızın önerileri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımızın rehberliği doğrultusunda eğitim-öğretimi güvenle yürütmek adına pek çok bölüm ve programımızda uzaktan eğitim kararı almış bulunmaktayız. Yalnızca uygulamalı derslerin yüz yüze ya da uzaktan eğitim modeliyle yapılmasına ilişkin olarak kararı ilgili birimlerimiz verecektir. 2020-2021 Bahar Yarıyılında eğitim-öğretimin ne şekilde yürütüleceğine ise pandeminin seyrine göre karar vereceğiz. Bu süreci hep birlikte sağlıklı bir şekilde geçirebilmek için tüm KMÜ ailesinin salgınla mücadelede bilinçli davranması ve sorumluluklarının gereğini yerine getirmesi son derece önemlidir. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılının hem personelimiz hem de öğrencilerimiz için en iyi ve en verimli şekilde değerlendirilmesi dileğiyle yeni eğitim-öğretim döneminin hayırlı olmasını ve en kısa sürede hep birlikte sağlıklı günlere kavuşmamızı temenni ediyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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