Küçük çocuğu olan kamu personeli öncelikli olarak uzaktan çalıştırılmalıdır

Esnek çalışmaya dair 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 26 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete 'de yayımlanmıştır.

Bu genel çerçeve Genelgede, küçük çocuğu olan anne ve babası çalışan kamu personeliyle ilgili bir tedbir yer almamaktadır. Böyle bir tedbir yer almadığı için çok sayıda kamu personeli, çocukları evde tek başına bırakmak gibi bir sorunla başbaşa kalmaktadır.

Okulların açılamamasıyla birlikte bu sorun daha da büyümüştür.

Ankara Valiliği, geçtiğimiz günlerde aldığı bir kararla, Ankara Valiliği birimlerinde çalışıp da, "10 Yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personelin ikinci bir emre kadar evden çalışmasına" karar vermiştir. Karar için tıklayınız.

Kamu kurumlarında bu türden uygulamaların artması personel verimliğini de artıracaktır. Bu bağlamda Cumhurbaşkanlığının yeni bir karar alması uygun olacaktır.