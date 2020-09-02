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Bakan Varank: Bakanlık ve YÖK ortak kılavuz hazırlayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile Türk Standardları Enstitüsü (TSE) arasında teknik alanlarda iş birliğinin hayata geçtiğini belirterek, "İlk aşamada 'Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Kılavuzu'nu beraberce hazırlayacağız. Kılavuz, Kovid-19 salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında üniversitelerde sağlıklı ortamlar oluşturmaya odaklanacak." dedi.
 02 Eylül 2020 18:05
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Bakan Varank: Bakanlık ve YÖK ortak kılavuz hazırlayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile Türk Standardları Enstitüsü (TSE) arasında teknik alanlarda iş birliğinin hayata geçtiğini belirterek, "İlk aşamada 'Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Kılavuzu'nu beraberce hazırlayacağız. Kılavuz, Kovid-19 salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında üniversitelerde sağlıklı ortamlar oluşturmaya odaklanacak." dedi.

YÖK ile TSE arasında, bilgi paylaşımının artırılması, teknik alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamındaki iş birliği protokolünün imza töreni, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile TSE Başkanı Adem Şahin'in de katılımıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında gerçekleştirildi.

Bakan Varank, buradaki konuşmasında, iş birliği protokolüyle üniversitelerde yüz yüze eğitimi, güvenli ve sağlıklı koşullarda gerçekleştirmek adına önemli bir adım atacaklarını vurguladı.

Kovid-19 salgınının ilk günlerinden itibaren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bütüncül ve pro-aktif politikalar uyguladıklarına işaret eden Varank, şöyle konuştu:

"Sanayi sektörü, istihdama, ihracata ve inovasyona katkılarıyla ekonomimizin bel kemiği. Oldukça güçlü üretim altyapılarına sahibiz. Salgın boyunca, bu sağlam altyapıyı en iyi şekilde muhafaza etmek için gayret gösterdik. Bakanlık olarak üretimde devamlılığı sağlayacak uygulamaları hayata geçirirken, emekçilerin sağlığını korumak kırmızı çizgimiz oldu."

- Sanayi kuruluşlarına yönelik önlemler

Varank, TSE kanalıyla, piyasa dinamiklerini canlı tutacak ihtiyaçları tespit ederek, hızlıca yenilikçi çözümler geliştirdiklerine değinerek, üretim tesisleri için alınması gereken tedbirleri belirlediklerini ve sanayi kuruluşları için "COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu"nu yayımladıklarını hatırlattı.

Böylelikle sanayi tesislerine salgınla mücadelede yol gösterirken, basit, etkili ve düşük maliyetli tedbirler almalarını önerdiklerini anlatan Varank, "Kılavuzda yer alan standartları sağlayan ve süreçlerini buna uygun yürüten işletmeleri, bize başvurmaları halinde denetledik. Denetimi başarıyla geçen firmalara da 'Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi' verdik. Bugüne kadar 681 firma bu belgeyi almaya hak kazandı." bilgilerini paylaştı.

- Turizm ve hizmetler sektörüne belgelendirme

Varank, sanayi sektörü için başlatılan bu politikanın diğer sektörlerde de büyük ilgi gördüğünü belirterek, kılavuza yeni alanlar ekleyerek turizm ve hizmetler sektörlerini TSE'nin çalışmasına dahil ettiklerini anımsattı.

Önerilen tedbirleri uygulayan işletmelere, Kovid-19 Güvenli Hizmet ve Güvenli Turizm Kalite Belgeleri vermeye başladıklarını dile getiren Varank, "Şimdiye kadar, bu alanlarda toplam 514 firmaya belgelerini teslim ettik. Sahadan edindiğimiz bilgilere göre, bu belgelendirme faaliyetlerinin firmalara çok yapıcı geri dönüşleri oluyor." diye konuştu.

- 67 okula "Okulum Temiz" belgesi

Varank, TSE kanalıyla atılan adımların reel sektörle sınırlı olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Okullarda salgınlarla mücadelede hijyen ve sanitasyon koşullarını geliştirmek için, Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte 27 Temmuz'da bir protokol imzaladık. Tüm çocuklarımızın zamanı geldiğinde okula güvenli bir şekilde dönmelerini çok önemsiyoruz. Bu amaçla eğitim kurumlarına yönelik 'Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nu hazırladık. Okullarda etkin bir hijyen yönetimi kurarak, çocuklar, personel ve ailelerin hastalık yükünü azaltmayı hedefliyoruz. Uygulama aşamasını geçen okulları 'Okulum Temiz' belgesiyle belgelendiriyoruz. Bugüne kadar 67 özel okulumuzu denetledik ve belgelendirme sürecini tamamladık."

YÖK ile imzalanacak protokolle yükseköğretimde yüz yüze eğitimin geleceği için önemli bir çalışmayı başlatacaklarının altını çizen Varank, şöyle devam etti:

"YÖK ile TSE arasında teknik alanlarda iş birliği hayata geçiyor. İlk aşamada 'Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Kılavuzu'nu beraberce hazırlayacağız. Bu Kılavuz, Kovid-19 salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında üniversitelerde sağlıklı ortamların oluşturulmasına odaklanacak. Bununla birlikte üniversitelerde hijyen koşullarının sağlanması, enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanması ve takibi için gerekli altyapı geliştirilecek. Biz Bakanlık olarak tüm teknik birikimimizi aktaracağız. Ayrıca eğitim, denetim ve belgelendirme faaliyetleri yoluyla üniversitelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

- "Talep eden tüm üniversiteler faydalanabilecek"

Varank, talep eden tüm üniversitelerin sunulan imkanlardan faydalanabileceğini belirterek, geçen hafta üniversitelere yerleşen gençleri tebrik etti ve eğitimlerine devam eden üniversitelilere başarılar diledi.

Türkiye'nin bugünü ve yarınlarını gençlerle şekillendireceklerine dikkati çeken Varank, "Dolayısıyla en sağlıklı ve güvenli koşullarda eğitim almaları en temel önceliğimiz. İnşallah üniversitelerimiz yüz yüze eğitime kaldığı yerden en iyi şekilde devam edecek." dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Varank ile YÖK Başkanı Saraç, yükseköğretim kurumlarında sağlıklı, temiz ortamların oluşturulması, hijyen koşullarının sağlanması, enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanması amacını taşıyan iş birliği protokolünü imzaladı.
Anadolu Ajansı
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