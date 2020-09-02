Koronavirüsü yenen Başkan Altun göreve başladı
|02 Eylül 2020 18:12
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Kısa bir süre önce korona virüs testi pozitif çıkan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, korona virüsü yenerek yeniden sağlığına kavuştu. 14 günlük ev karantinasının ardından sağlığına kavuşan Başkan Altun, "Bu süreçte dualarını esirgemeyen herkese şükranlarımı sunarım. Rabbim şifa bekleyen tüm hastalarımıza şifalar versin" dedi.
Vatandaşların alınan tedbirlere dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Altun "14 günlük ev karantinamızın ardından yaptırdığımız testler negatif çıktı. Hamd olsun bugün itibariyle yeniden sağlığımıza kavuşarak görevimize başladık. Hemşehrilerimden ricam bu dönemde sevdiklerinizi sürekli gözönünde bulundurun. Hastalığın sizler kadar sevdiklerinizi de etkilediğini ve zor durumda bıraktığını unutmadan hareket edin. Tedavi döneminin ailenizi, dostlarınızı, komşularınızı ve iş arkadaşlarınızı sizden daha fazla etkilendiğini hasseten bilmenizi istirham ediyorum. Eğer bu bilinçle hareket edersek hastalığa karşı kazanan biz oluruz. Bu süreçte dualarını esirgemeyen gerek telefonla arayarak, gerekse sosyal medyadan geçmiş olsun dileklerini ileten bütün herkese şükranlarımı sunarım. Rabbim şifa bekleyen tüm hastalarımıza şifalar versin" diye konuştu.
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