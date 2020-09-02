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Aşı ile ilgili önemli açıklama: 2020 sonuna hazır olabilir

Corona virüs aşısı konusunda önemli çalışmalar yürüten İngiliz ilaç devi AstraZeneca'nın aşısının 2020 sonuna kadar hazır olabileceği açıklandı.
 02 Eylül 2020 18:17
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Aşı ile ilgili önemli açıklama: 2020 sonuna hazır olabilir

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca ortaklığında geliştirilen potansiyel corona virüs açısının yıl sonunda piyasada olabileceğini açıkladı.

Parlamento'da açıklama yapan Speranza, "Potansiyel bir aşıdan bahsediyoruz, bu yüzden son derece ihtiyatlı davranmalıyız, ancak aşının güvenli olduğu onaylanırsa 2020'nin sonunda hazır olacaktır" dedi.

Avrupa Komisyonu AstraZeneca'ya aşının AB üyesi ülkelere sağlanması için, 300 milyon doz karşılığında 336 milyon ödeme yapmıştı.
Memurlar.Net
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