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Ailesinden 7 kişiyi virüsten kaybeden genç, aşı deneylerinde gönüllü oldu

Ailesindeki 7 kişiyi yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle kaybeden 23 yaşındaki genç, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşının deneylerine katılan ilk ABD'liler arasında yer aldı.
 02 Eylül 2020 18:47
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Ailesinden 7 kişiyi virüsten kaybeden genç, aşı deneylerinde gönüllü oldu

Ailesindeki 7 kişiyi yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle kaybeden 23 yaşındaki genç, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşının deneylerine katılan ilk ABD'liler arasında yer aldı.

Bununla birlikte aşı çalışmalarını yürüten bir uzman, şu ana kadar yürütülen çalışmalarda, potansiyel aşının gönüllülerde corona virüse karşı güçlü bir bağışıklık tepkisi yarattığını söyledi.

AİLESİNDEKİ 7 KİŞİ COVİD-19 NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle ailesinden yedi kişiyi kaybeden 23 yaşındaki genç, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen aşıyı deneyen ilk ABD'li gönüllü oldu.

"CAN KAYIPLARININ DEVAM ETMESİNİ İSTEMİYORUM"

Jacob Serrano, "AZD-1222" adı verilen aşının Florida deneylerine 31 gönüllü arasında yer alıyor. Serrano, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kaybettiğimiz can kaybı miktarına bakın. Bunun devam etmesini istemiyorum. Risk aldığımı biliyorum. Ama ne pahasına olursa olsun tedaviye bir adım daha yaklaşmamızı tercih ederim" ifadelerini kullandı.

Oxford Üniversitesi'yle birlikte corona virüs geliştiren AstraZeneca dün ABD'de son faz olarak bilinen 3. aşama klinik testlerine başladığını duyurmuş ve deneylere 30 bin kişinin katılacağını açıklamıştı.
CBS News, gönüllülere hafta sonu boyunca bir doz aşı enjekte edildiğini ve Serrano'nun ilk dozu Florida'daki Headlands Jem Araştırma Enstitüsü'nde aldığını açıkladı.

TESTLER SON AŞAMADA GERÇEKLEŞİYOR

Son aşama klinik testler, aşının corona virüs semptomlarını engellemede veya azaltmada ne kadar etkili olduğunu ve güvenilirliğini ölçecek. Testlerin başarılı olmasının ardın ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) halkın kullanımı için onaylayacak.

"TESTLER AŞININ İŞE YARAYACAĞINI GÖSTERİYOR"

Bununla birlikte Oxford/AstraZeneca'nın Florida bölgesindeki baş araştırmacısı Dr. Larry Bush, aşıya karşı verilen bağışıklık tepkilerinin cesaret verici olduğunu söyleyerek, "Yalnızca corona virüsle savaşmak için güçlü nötralize edici antikorlar elde etmekle kalmayıp, aynı zamanda T hücresi tepkisi de alıyoruz. Bu durum aşının işe yarayacağını gösteriyor" dedi.
NTV
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