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ÖTV zammı ikinci el araç fiyatlarını arttırdı

Otomobil satışında Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) gelen zam, ikinci el araç fiyatlarını da arttırdı.
 02 Eylül 2020 18:53
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Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeyle ÖTV'de yeni oranlar yürürlüğe girdi. Cari açığa olumsuz etki eden otomobil ithalatının azaltılması, yerli üreticinin desteklenmesi için ÖTV oranı artırıldı. Yapılan ÖTV zammı, ikinci el araç fiyatlarına da yansıdı. Vatandaşlar ikinci el arabalara yönelirken, ikinci el pazarında fiyatlar yükseldi.

"1 hafta önce satılan otomobil zamlar sonrasında yeniden alınamıyor"

Otomobil fiyatlarına gelen ÖTV zammı hakkında değerlendirmelerde bulunan Platin Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Saral Dalyan, "ÖTV zammı ile birlikte ikinci el otomobil piyasası artışa geçti. Sıfır araçlara olan zamlarla ve ÖTV artışıyla vatandaşımız ikinci el otomobiline zam yaptı. Otomotiv sektörüne direkt etki etti. ÖTV artışı hem sıfır araçlara hem de ikinci el araçlara yansıdı. Pandemi başlangıcında araç fiyatları çok arttı. Herkes otomobil almak istedi. Sıfır araç azaldı. Bu en son gelen ÖTV zammı ile fiyatlar oldukça arttı. Zam öncesinden 1 hafta önce sattığı otomobili vatandaş zamlar dolayısıyla yerine koyamıyor. Aracımın değeri arttı diye sevinenler de oluyor. Ben bu fiyatların yeniden düşeceğini düşünmüyorum. Zamanla bizim bu fiyatlara alışacağımızı düşünüyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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