Türkiye'nin yerli otomobili öğrencilere ışık tuttu

Bursa'da Teknoloji Fen Koleji ve üniversite öğrencilerinin ürettiği "Verd-e" adlı elektrikli araç, TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na alkışlar eşliğinde uğurlandı. Tasarımından ekonomik ulaşım imkanına kadar bir çok ayrıntı üzerinde titizlikle çalışan öğrenciler, TOGG'dan aldıkları ilhamla ona rakip olmayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz aylarda temeli atılan yerli otomobil fabrikası TOGG, Bursalı öğrencilerin ufkunu genişletti. Bugüne kadar elektronik alanda bir çok yeniliğe imza atan liseli gençler, artık baş başa verdikleri üniversiteli abi ve ablalarıyla kendi arabalarını bile üretebilecekleri hedeflere yelken açtı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında bu yıl 16'ncısı tertip edilen TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları için yola çıkan Verd-e, alkışlar eşliğinde uğurlandı. Lise ve üniversite öğrencilerinin tasarımıyla göze hoş gelen mini arabaları, 90 kilometre hızla yaklaşık 100 kilometre mesafeyi kat edebiliyor. Şebekeden direk olarak 5 ile 6 saat içerisinde bataryalarını yüzde yüz şarj edebilen otomobil, hızlı şarj teknoloji sayesine ise yarım saat gibi kısa bir sürede de şarj edilebiliyor.

Uzun süredir bu proje üzerinde uğraştıklarının belirten Teknoloji Fen Koleji 12 sınıf öğrencisi Emirhan Demirci, "Üniversiteli abi ve ablalarımızla birlikte projenin sonuna geldik. Bugün de yola çıkıp yarışa katılacağız. İleride Türkiye'nin yerli otomobil üretiminde yer almayı arzu ediyorum. Ancak bu araç da kendi başına Türkiye'de ikinci bir elektrikli otomobil olarak kabul görür" dedi.

Uzun müddettir Uludağ Üniversitesi topluluğu olarak elektrikli araç üretimi için çalışmalar yaptıklarını belirten elektrik elektronek mühendisliği öğrencisi Begüm Hatice Yılmaz, "Liseli arkadaşlarımız böyle bir otomobil üretmek istediler. Bizler de onların hayallerine yardımcı olmak istedik. Gelecekte artık benzinli araç kalmayacak. Dünya elektrikli araca geçecek. Türkiye de otomobil üretimine elektrik olarak başladı. Özellikle TOGG fabrikasının açılması bizim için çok güzel. Yarışmalara katılarak böyle kendimizi Türkiye'yi, Bursa'yı daha ilerilere taşıyabiliriz" diye konuştu.

Lise Eğitim Koordinatörü Önder Özdemir, "1-6 Eylül tarihlerinde TOSFED İzmit Körfez Yarış Pistinde gerçekleşecek yarışma için yerli otomobilimiz Verd-e alkışlarla yola çıktı. Biz burada öğrencilerimizi yapmış olduğu projede, 1 değil en az 3 alanda ödül alacağına inanıyoruz. Çocuklar gerçekten ciddi bir emek sarf ettiler. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bilgiyi üretme ve bilgiye rehberlik eden bir okul olarak hayalleri farklı kılan bir okul olduğumuzu bir kez daha kanıtladık" şeklinde gurur duyduğunu dile getirdi.

Okul Müdürü Kadir Bircan, "Böyle bir projede öğrencilerin yer alması çok güzel. Okulumuz laboratuvarları, atölyeler ve diğer alanlarıyla bu projeyi yapacak donanıma sahip olması da öğrenciler için bir avantajdı. Bu işin finansman boyutunu okul yönetimi olarak sağladık. Çok güzel bir otomobil ortaya çıktı. Yarışmalardan derece bekliyorum" şeklinde konuştu.