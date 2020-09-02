ABD'den Doğu Akdeniz'de 'tansiyonu düşürün' çağrısı
|02 Eylül 2020 19:55
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilime yönelik yaptığı açıklamada, "Tarafları geri çekilmeye, gerilimleri azaltmaya ve diplomatik görüşmeler başlatmaya çağırıyoruz" dedi.
Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de gerilime yönelik ABD'den açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo gerçekleştirdiği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştüğünü hatırlattı. Pompeo, "Tarafları geri çekilmeye, gerilimleri azaltmaya ve Doğu Akdeniz'de var olan güvenlik, enerji kaynakları ve denizcilik anlaşmazlıkları hakkında diplomatik görüşmeler başlatmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.
Diplomatik çözüm çağrısı
Türkiye ve Yunanistan'ı işaret eden Bakan Pompeo, "Oturup bunun hakkında konuşmaları ve sorunları diplomatik yola çözmeleri gerekiyor. Bölgede askeri tansiyonu yükseltmekte fayda yok. Bundan yalnızca olumsuz şeyler çıkabilir" şeklinde konuştu.
ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik uygulanan silah ambargosunun kaldırma kararı hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Pompeo, "Bunun uzun zamandır planlandığını" ifade etti. Pompeo, "Bu kararın Doğu Akdeniz'de artan gerginlikler sırasında açıklandığını biliyoruz. Ama bunun doğru bir karar olduğunu düşündük" diye konuştu.
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