TUSAŞ'ın göz bebeği Aksunger uçuş testini tamamladı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin göz bebeği Aksunger, 49 saat havada kalarak 59'uncu test uçuşunu tamamladı.
|02 Eylül 2020 19:58
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin göz bebeği Aksunger, 49 saat havada kalarak 59'uncu test uçuşunu tamamladı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin göz bebeği Aksunger, 49 saat havada kalarak 59'uncu test uçuşunu başarıyla tamamladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda Aksunger'in görüntülerine yer verildi. Aksunger'in 49 saat havada kalarak 20 bin feet irtifada ay yıldızlı Türk bayrağını gökyüzüne çizdiği belirtilen paylaşımda, "Her şey vatan için" ifadeleri kullanıldı.
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