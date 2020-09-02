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Akşener'in paylaşımına Eti Maden'den cevap gecikmedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde karşılaştığı bir vatandaşın AK Partili olmadığı gerekçesiyle işten çıkarıldığı iddiasını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Konunun aslı ise Eti Maden tarafından yapılan açıklama ile ortaya çıktı.
 02 Eylül 2020 20:03
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde karşılaştığı bir vatandaşın AK Partili olmadığı gerekçesiyle işten çıkarıldığı iddiasını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Konunun aslı ise Eti Maden tarafından yapılan açıklama ile ortaya çıktı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, resmi sosyal medya hesabı üzerinden, "Vatandaş AK Parti üyesi olmadan eve ekmek götüremeyecek mi? AK Parti üyesi olmayan insanımız aç mı kalsın? Böyle haksızlık, böyle vicdansızlık olur mu?" diyerek görüntülü bir paylaşımda bulundu. Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da bu paylaşıma etiketleyerek, konunun takipçisi olacağını aktardı.

Söz konusu videolu paylaşımla ilgili Eti Maden tarafından kamuoyunu aydınlatmaya yönelik bir açıklama yapıldı. Açıklama ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e işten çıkarıldığına dair eksik beyanda bulunan Ramazan Yılmaz'ın işe giriş sırasında istenilen 'Ağır ve Tehlikeli İşte Çalışabilir Raporu'nda eksiklik olduğu ve bu eksikliği gidermeye yönelik bir girişim içinde bulunmadığı, bu nedenle de işine son verildiği ortaya çıktı. Eti Maden tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Ramazan Yılmaz, Emet Bor İşletme Müdürlüğümüze şoförlü araç kiralama hizmeti sunmak üzere yapılan ihaleyi kazanan yüklenici firmada 25 Nisan 2020 tarihinde imzalanan sözleşme çerçevesinde işe başlamıştır. Yapılan sözleşmede belirtildiği üzere işin tehlikeli iş sınıfına girmesi nedeniyle yüklenici firma bünyesinde işe başlayan 9 kişiden işe girişte istenilen 'Ağır ve Tehlikeli İşte Çalışabilir' raporunu İşletme Müdürlüğüne sunması istenmiştir. İşe başlayan diğer 8 kişi istenilen belgeyi ibraz etmiştir. Ancak işe başlayan Ramazan Yılmaz'ın işe giriş için gerekli olan 'Ağır ve Tehlikeli İşte Çalışabilir' raporunu ibraz etmediği tespit edilmiştir. Bunun üzerine Ramazan Yılmaz'ın işe giriş için gerekli olan şartlara haiz olmadığı gerekçesiyle yüklenici firma tarafından iş akdi feshedilmiştir. Kurumumuz personelinin ve dışarıdan hizmet alım yöntemiyle kurumumuzda görevini ifa eden çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği çalışma disiplinimizin vazgeçilmez unsurudur."
İhlas Haber Ajansı
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