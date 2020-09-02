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İkinci el araç piyasasında en çok satan markalar

Verilere göre, en çok gece saatlerinde araç ilanlarına bakılırken, en çok 2015 model otomobiller incelendi
 02 Eylül 2020 21:46
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İkinci el araç piyasasında en çok satan markalar

sahibinden.com, platformun araç ilanlarına ait ağustos ayına ilişkin verilerine göre, en çok gece saatlerinde araç ilanlarına bakılırken, en çok 2015 model otomobillerin incelendiğini duyurdu.

sahibinden.com, araç ilanlarına ait ağustos ayına ilişkin verilerini açıkladı.

Rapora göre, ağustos ayında en çok otomobil ilanı verilirken, onu sırasıyla, Minivan & Panelvan, Arazi, SUV & Pick-up, Motosiklet ve Ticari Araçlar ilanları takip etti.

En çok ilanı verilen otomobil markalarının sıralaması Renault, Volkswagen, Opel, Ford ve Fiat olurken, model sıralamasında ise Opel-Astra, Renault-Clio, Volkswagen-Passat, Ford-Focus ve Renault-Megane öne çıktı.

En çok ilanı verilen "Arazi, SUV & Pick-up" markası ise Nissan oldu.

sahibinden.com'un ağustos verilerine göre; en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli; yakıt türü dizel ve model yılı 2015 olan otomobillere ait ilanlar verildi.

Ağustosta, en çok ilan verilen otomobil motor hacmi 1301-1600 cm3 olarak belirlendi. Tüm ilanlar arasında, araçların yüzde 20'si 100-150 bin kilometre aralığında yer alırken, yüzde 32'si 50.001-100.000 TL olarak satışa sunuldu.

sahibinden.com'da, ilan bakanlar ağustos ayında sırasıyla en çok Volkswagen, Renault, BMW, Opel ve Ford marka otomobillerle ilgilendi.

Araçlar en çok gece 22:00-23:00'de incelenirken, ilanlara ortalama bakılma süresi 10 dakika 44 saniye oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nazım Erdoğan, pandemi döneminde sosyal mesafe kavramının hayata girmesiyle birlikte insanların yalnız seyahat edebilmek için otomobil satın almaya yöneldiğini belirterek, "Aynı zamanda haziran ayı ile birlikte kamu bankalarının araç alıcılarını desteklemek için hayata geçirdiği kredi destek paketleri, pandemi döneminde biriken talebin canlanması ve her sene olduğu gibi yaz aylarındaki mevsimsel etki ile birlikte otomobil sektörü hareketlendi. Haziran-temmuz ve ağustos ayları ikinci el araç ticaretinin çok yoğun yaşandığı bir dönem oldu. Bu hareketliliğin önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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