Özel Öğretim Derneklerinden 'KDV indirimi' açıklaması
|02 Eylül 2020 21:59
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Özel Öğretim Derneklerinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Özel Öğretim Kurumlarının eğitim ücretlerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldüğü hatırlatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a velilere destek olmak adına talep edilen indirimin gerçekleştirilmesi dolayısıyla teşekkür edilen açıklamada, "Şu ana kadar birçok kurumumuz söz konusu kararnameyi müteakip KDV indirimini ücretlere aynen yansıtacağını duyurmuştur. Ayrıca, kurumlarımız Özel Öğretim Derneklerimizin talebi doğrultusunda daha önceki uzaktan eğitim dönemi yemek ve servis ücretlerini iade etmiş, kurumların bir kısmı da bundan sonraki olası uzaktan eğitim dönemlerinde yapacağı ek indirimleri belirlemiştir." ifadelerine yer verildi.
"Bütün eğitim öğretim kurumlarımızın KDV indirimi başta olmak üzere söz konusu iade ve indirimlerle ilgili yükümlülükleri aynı hassasiyette yerine getirmelerini bekliyoruz. Konunun yakın takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz." vurgusu yapılan açıklamada, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere, velilere ve öğretmenlere sağlık ve başarı dileğinde bulunuldu.
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