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RTÜK'ten Tele 1'e 5 günlük yayın yasağı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından "Yayınlar toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez" ilkesini ikinci kez ihlal etmesi nedeniyle Tele 1 için verilen 5 günlük yayın durdurma kararı bu gece başlıyor.
 02 Eylül 2020 22:04
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RTÜK'ten Tele 1'e 5 günlük yayın yasağı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından "Yayınlar toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez" ilkesini ikinci kez ihlal etmesi nedeniyle Tele 1 için verilen 5 günlük yayın durdurma kararı bu gece başlıyor.

RTÜK, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2020/27 sayılı toplantıda Tele 1'in, Kanun'da yer alan 'yayınlar toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez' ilkesini ikinci kez ihlal etmesi nedeniyle alınan 5 günlük yayın durdurma cezası hakkında daha önce verilen yürütmeyi durdurma kararları yargı tarafından kaldırılmıştır. Millet iradesiyle çıkarılan 6112 sayılı Kanun'a göre faaliyet gösteren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun kararları yargıya açıktır. Her kişi ya da kurum gibi Üst Kurul da yargı kararlarına uymak zorundadır. İlgili kuruluşun son yargı kararı gereğince Üst Kurul'un vermiş olduğu idari yaptırım müeyyidesini bu gece itibarıyla uygulamaya başlaması gerekmektedir. Ayrıca karara muhalif kalan RTÜK üyelerinin açmış olduğu davaları da mahkeme reddetmiştir" ifadelerine yer verdi.
İhlas Haber Ajansı
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