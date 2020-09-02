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MSB: Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Şırnak Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
 02 Eylül 2020 22:05
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MSB: Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Şırnak Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Şırnak/Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu" ifadelerine yer verildi.
İhlas Haber Ajansı
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