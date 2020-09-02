MSB: Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist teslim oldu

KAYMAKAMLIK 'KORONALI CENAZE YIKAMA' CEZASI İDDİASINI YALANLADI Siverek Kaymakamlığı: Bazı basın ve yayın organlarında yer alan merhum imam hatibimiz Osman Çilenti'nin cezalandırmaya yönelik görevlendirildiği iddiası asılsız olup Kovid-19 nedeniyle vefat eden vatandaşlarımızın dini vecibelerinin yerine getirilmesi ve cenazelerinin yıkanması amacıyla nisan ayından bu yana bu amaçla görevlendirilen 10 kişilik imam hatip gurubun içinde yer almaktaydı