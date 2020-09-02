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CHP'li Vefa Salman dahil 34 sanık hakim karşısına çıktı

İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın da aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 34 sanık hakim karşısına çıktı
 02 Eylül 2020 22:25
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CHP'li Vefa Salman dahil 34 sanık hakim karşısına çıktı

Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirmesiyle ilgili açılan davada, 18'i tutuklu 34 sanığın yargılanmasına başlandı.

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ile tutuklu 18 sanık ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile birlikte 16 tutuksuz sanık katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki ayrı salonda yapılan duruşma, Yalova, Kocaeli ve Bursa'daki cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan tutuklu sanıkların ifadelerinin alınmasıyla başladı.

İlk olarak dinlenen Reşat E., üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, yapılan ödemeleri Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in talimatıyla yaptığını ileri sürdü.

Tutuklu sanık Bekir B'nin de kullanıldığına inandığını anlatan Reşat E, bunun dışında yerel gazeteler ile H.K. adlı gazeteciye, olumsuz haber yapılmaması için zarf içerisinde para ödendiğini iddia etti.

Mahkeme başkanının, bahis sitelerine yatırdığı yüklü miktarda paraları hatırlatması üzerine Reşat E, belirtilen miktarı Kıbrıs'ta oynadığı kumar ve bahis sitelerindeki oyunlardan kazandığını ileri sürdü.

Söz konusu yüklü miktardaki paranın, zimmetine geçirdiği iddia edilen para olmadığını ileri süren Reşat E, "O paralar haram, çoluk çocuk yemesin diye eve kullanmadım. Şans oyunlarında o paraları kullanıyordum." dedi.

Suçlamaları kabul etmeyen Reşat E, tahliyesini talep etti.

Müteahhit Bekir B. ise, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini talep etti.

Bekir B, 2019 yerel seçimleri öncesi, Halit Güleç'in seçimde destek vereceklerini ifade ettiği bir vakıfa isteği doğrultusunda ödeme yaptığını anlattı.

Belediyeden alacağı olan 23 milyon 515 bin lira için fatura kestiğini de sözlerine ekleyen Bekir B, alacağı dışında ödenen fazla ve geri alınan paraların ise Reşat E. ile Halit Güleç tarafından alındığına inandığını söyledi.

Dosyada Halit Güleç ile mesajlaşmaları bulunan sekteri B.T. de, sadece kendisine verilen talimatları yerine getirdiğini, kendisinin iddia edilen zimmete para geçirme olayı ile bir bağlantısının olmadığını ileri sürerek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme başkanının, kendisine zarf içerisinde verilen paralar ve yapılan yazışmaları sorması üzerine B.T, "Bana gazeteci olan H.K'ya vermemi istedi. Ben de teyit etmek için zarfın fotoğrafını çekip attım. Ne kadar olduğunu bilmiyorum." dedi.

Belediyenin güvenlik kameralarına yansıyan ve içerisinde para olduğu iddia edilen çantanın taşındığı görüntülerin yer aldığı kayıtlarla ilgili de bir bilgisinin bulunmadığını iddia eden B.T, sadece kendisinden istenen zarfı sekreterliğe götürdüğünü söyledi.

Kendisinin Reşat E'ye usulsüz ödemelerle ilgili herhangi bir talimatının olmadığını savunan Halit Güleç de, verdiği talimatlar dışında da ödeme yapıldığını ileri sürdü.

Yerel gazeteler ve H.K. adlı gazeteciye yapılan ödemeleri, kendi şirketinin reklamları için ödediğini ileri süren Güleç, yine ulusal bir kanala yerel seçimler öncesi yaptığı program nedeniyle 15 bin lira parayı kendisi ve partisinin il teşkilatı desteğiyle ödediğini söyledi.

Bir dönem şoförlüğünü yapan E.A'nın, kendisinin para trafiğine tanık olduğuna yönelik ifadelerini de kabul etmeyen Güleç, iddianameye yansımayan yazışmaların hatırlatılması üzerine ise mesajları hatırlamadığını söyledi.

Sanık avukatlarının sorularının cevaplanmasının ardından mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi.

- Soruşturma süreci

Yalova Belediyesi yetkililerince, 6 Şubat'ta Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmıştı. Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri B.T. ile soruşturma dosyasında adı geçen şirketin muhasebe personeli O.G'nin yanı sıra T.T, H.Ç. ve E.G. ile belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen 10 zanlının daha cezaevine gönderilmesiyle soruşturmadaki tutuklu sayısı 19'a yükselmişti. Bu kişilerden biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunularak kabul edilen 150 sayfalık iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında olduğu tüm sanıkların cezalandırılması talep edilmişti.
Anadolu Ajansı
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