1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ağrı, tarihi ve doğal güzellikleriyle atağına hazırlanıyor

İshak Paşa Sarayı, Ağrı Dağı, Balık Gölü gibi birçok tarihi ve doğal güzelliği bulunan kentin turizm potansiyelinin ön plana çıkması için çalışma başlatıldı
 02 Eylül 2020 22:47
Yazdır
Ağrı, tarihi ve doğal güzellikleriyle atağına hazırlanıyor

Ağrı'da Valilik öncülüğünde düzenlenen "Turizm Sektör Toplantısı"nda, kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin turizme kazandırılması için yapılacak çalışmalar görüşüldü.

İshak Paşa Sarayı, Ağrı Dağı, Balık Gölü gibi birçok tarihi ve doğal güzelliği bulunan kentin turizm potansiyelinin ön plana çıkması için çalışma başlatıldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) İslami İlimler Fakültesi'nde gerçekleştirilen "Turizm Sektör Toplantısı"nda, kentteki turizm alanlarının tanıtılması, yeni projelerin hayata geçirilmesi ve Ağrı Dağı'nın turizme açılması gibi konular ele alınarak raporlaştırıldı.

Vali Osman Varol, programda yaptığı konuşmada, Ağrı Dağı'nın dağcılık anlamında dünyanın en iyi dağlarından biri olduğunu söyledi.

Ağrı Dağı'nın medeniyetlerin doğduğu bölgede yer aldığını ifade eden Varol, şöyle konuştu:

"Ağrı Dağı'nı tanıtmak için çok fazla ilave bir çalışma yapmamıza gerek yok. Kendiliğinden tanıtımı ve reklamı olan bir mekandan bahsediyorsunuz. Bize de düşen, doğru bir döngüyle Ağrı Dağı'nı bilip daha yakından tanımak isteyen, kendi ilgi alanlarına göre o dağın sunduğu imkanlardan istifade etmek isteyenlerin beğenisine sunmak. Nuh'un Gemisi olduğu inanılan yapıyla ilgili burayı ziyaret etmek isteyenler için yapıya zarar vermeden altyapı çalışması ve tesisleşme yapılması gerekiyor."

Varol, dağcılık, doğa sporu ve doğa yürüyüşüyle ilgilenenlerin bölgeyi ziyaretinde altyapı imkanlarına erişmelerinin sağlanması gerektiğini belirterek, Ağrı Dağı'nın ismini kullanarak bölgeye bir kayak merkezi yapmak istediklerini dile getirdi.

Ağrı'ya gelecek turistlerin ulaşım, barınma, yeme ve içme gibi konularda en ufak bir sıkıntı yaşamayacağı bir ortam oluşturmaları gerektiğini vurgulayan Varol, şunları kaydetti:

"Dünya insanları tarafından birçok yörede geniş yoğunlukla bilinen çok az yerler vardır. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidin birçok insan Türkiye'nin yerini haritada tam olarak gösteremeyebilir ama birçoğu Ağrı Dağı'nın yerini bilir ve Ağrı Dağı'nı tanıyor olabilir. Çok enteresan bir tarihin içerisinde, değişik kültürlerin etkisinden gelen bir ağırlığı var. Ağrı Dağı bu işin odağıdır ama sahip olduğumuz başka kültürel, mekansal, coğrafi ve gastronomi anlamında değerlerimiz vardır. Bunun tamamının harmanlanarak önemli bir turizm konsepti haline gelebilmesi için sizin bugün yaptığınız değerlendirme toplantısının önemli katkısı olacaktır."

Belediye Başkanı Savcı Sayan da Ağrı'nın çok sayıda turistik mekanı ile Türkiye'nin parlak illerinden biri olduğunu belirtti.

"Büyük Ağrı Dağı Projesi Özel Oturumu" ile son bulan toplantıya, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Vekili Cafer Nuroğlu, ilçe kaymakamları, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, araştırmacılar, arkeologlar, proje uzmanları, ilgili işletme sahipleri, dağcılar ve tur rehberleri katıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Soğuksu Milli Parkı'nda 30 dönüm ormanlık alan yandı
02 Eylül 2020 22:23		 Vali açıkladı: Vaka sayıları düşüşe geçti
02 Eylül 2020 18:19
Bakan Kurum: Dereli'de hayat normale dönmeye başladı
02 Eylül 2020 16:27		 Karantinaya uymayanları Valilik zorunlu karantinaya alacak
02 Eylül 2020 16:16
İki ilçe belediyesinde çok sayıda personel koronavirüse yakalandı
02 Eylül 2020 15:58		 Validen 'temaslı' işçilere uyarı: Gidip başka fabrikada çalışmayın
02 Eylül 2020 15:23
Kadınlar 'altın günü' yaptı, 68 daireli site karantinaya alındı
02 Eylül 2020 14:54		 Belediye Başkanı uyardı: Kuraklık riski var
02 Eylül 2020 14:19
Lüks arabayla gelip 5 TL'ye karpuz sattı
02 Eylül 2020 13:32		 Giresun Balıkçı Barınağı Projesi yatırım programına alınıyor
02 Eylül 2020 13:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:40 - Belediye Başkanı toplantıda bayıldı, hastaneye kaldırıldı23:38 - MHP'den ihraç edilen Enginyurt: Erken seçim çok yakında23:27 - Astsubay, eşini ve kuaför çalışanını vurup intihar etti23:25 - 'Depremle, selle, heyelanla yaşamayı öğrenmek zorundayız'23:22 - Doğu Akdeniz'de 2 yeni Navtex kararı23:15 - Dilenci yakınlarından zabıtaya çirkin daldırı: 2 yaralı
23:06 - Kırgızistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nda yangın22:58 - 'Pozitif vakaların sisteme girilmemesi filyasyona zarar verir'22:55 - TED Koleji: Yüzde 15 geri iade yapılacak22:51 - Suudi Arabistan Hava Yolları, 25 ülkeye seyahat için bazı şartlar getirdi22:47 - Ağrı, tarihi ve doğal güzellikleriyle atağına hazırlanıyor22:25 - CHP'li Vefa Salman dahil 34 sanık hakim karşısına çıktı
22:23 - Soğuksu Milli Parkı'nda 30 dönüm ormanlık alan yandı22:09 - Tüm Türkiye'de kına gecesi ve nişan töreni yasaklandı22:05 - MSB: Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist teslim oldu22:04 - RTÜK'ten Tele 1'e 5 günlük yayın yasağı21:59 - Özel okullar, KDV indirimini ücretlere yansıtacak
21:55 - Antalya 8 ayda 1 milyon 558 bin turistin adresi oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ankara Niğde Otoyolu açılıyor, yol süresi 2 saat kısalacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ceza olarak koronalı cenaze yıkatılan imam koronadan öldü
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Risk varsa biz yokuz
20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında oluşan taban puanlar
Bakan Koca yüksek riskli illeri açıkladı
Sağlık Bakanlığı grip aşısı yaptırması gerekenleri açıkladı
Bakan Koca, ek ödemenin kimlere verileceğini açıkladı
Bir ilde daha 'kamuda esnek çalışma' esasına geçildi
MEB, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaptı
Ünlü oyuncu koronadan değil korkusundan öldü
Türkiye'nin en çok itibar gören meslekleri belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
empati 1
lamborghini'de karpuz satan adam 2
tiktok'ta atatürk'e hakaretler eden kadın 1
somer sivrioğlu 2
yunanistan korsan devlettir 1
formula 1 istanbul grand prix'inin seyircili olması 2
eran zahavi 1
1 ekim'den itibaren futbol maçlarının seyircili oynanması 2
corona virüs vaka sayısı 1
trol 1
SON İLANLAR
Kafkas Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kırıkkale Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Mardin Artuklu Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Zonguldak Gülüç Belediyesi 6 İşçi Alacak
Zonguldak Kilimli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Aybel 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam