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Suudi Arabistan Hava Yolları, 25 ülkeye seyahat için bazı şartlar getirdi

Suudi Arabistan Hava Yolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 25 ülkeye gidiş-dönüş seyahat için bazı şartların getirildiğini açıkladı.
 02 Eylül 2020 22:51
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Suudi Arabistan Hava Yolları, 25 ülkeye seyahat için bazı şartlar getirdi

Suudi Arabistan Hava Yolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 25 ülkeye gidiş-dönüş seyahat için bazı şartların getirildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, tüm yolcuların sağlıkla ilgili koşullara uyacaklarını taahhüt ettikleri formu doldurmaları ve havalimanına ulaştıklarında ilgili sağlık kontrol merkezine teslim etmeleri gerektiği belirtildi.

Sağlık çalışanlarının 3 gün, diğer yolcuların ise 7 gün evde karantinaya tabi tutulacağı aktarılan açıklamada, yolcuların "Tetamman" ve Tawakkalna (Covid-19 KSA) isimli iki uygulamayı telefonlarına indirerek giriş yapması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, yolcuların, seyahat ettikleri yere ulaştıktan sonra 8 saat içinde Tetamman uygulaması üzerinden evlerinin konumunu belirlemesi ve Kovid-19 belirtilerini takip ederek herhangi bir belirtinin ortaya çıkması halinde derhal 937 numaralı telefon hattını araması ya da zorunluluk halinde sağlık merkezine gitmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, yolcuların Tetamman uygulamasına girerek günlük sağlık değerlendirmesini yapması ve taahhütnamede belirtilen karantina şartlarına uyması gerektiği vurgulandı.

Suudi Arabistan Hava Yollarının seyahat şartları getirdiği ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Umman, Bahreyn, Mısır, Lübnan, Fas, Tunus, Çin, Birleşik Krallık, İtalya, Almanya, Fransa, Avusturya, Türkiye, Yunanistan, Bangladeş, Filipinler, Malezya, Güney Afrika, Sudan, Etiyopya, Kenya, Nijerya, ve Endonezya.

Suudi Arabistan yönetiminin Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 15 Mart'ta askıya aldığı uluslararası uçuşlar henüz başlamadı.
Anadolu Ajansı
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