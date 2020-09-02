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TED Koleji: Yüzde 15 geri iade yapılacak

TED Zonguldak Koleji yaptığı duyuruda uzaktan eğitime katılan öğrencilerin eğitim gün sayısı baz alınarak yüzde 15 oranında geri ödeme yapılacağını duyurdu.
 02 Eylül 2020 22:55
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TED Koleji: Yüzde 15 geri iade yapılacak

TED Zonguldak Koleji yaptığı duyuruda uzaktan eğitime katılan öğrencilerin eğitim gün sayısı baz alınarak yüzde 15 oranında geri ödeme yapılacağını duyurdu. Yeni KDV oranlarının düzenlenmesi konusunda da bilgiler verilen açıklamada öğrencilerin okula gitmediği günlerin yemek ödemelerinin de geri ödeneceği açıklandı.

Açıklamada; "186 eğitim öğretim günü esas alınarak hesaplanacak birim gün ücretinin, okulda tamamen uzaktan eğitim yapılan birim gün sayısına karşılık gelen tutarın yüzde 15 oranında iadesi yapılacaktır" denildi.

İŞTE AÇIKLAMANIN DETAYLARI

Değerli Velilerimiz, 01.09.2020

COVID-19 salgını toplumsal ve ekonomik olarak hepimizi derinden etkiledi. Bu süreçte velilerimiz, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm çalışanlarımızın sağlığı ve yararını önemsemeyi ve hiç kimsenin bir mağduriyet yaşamamasını temin için hep birlikte çalışmayı kendimize ilke edindik.

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TED Zonguldak Koleji olarak 2020-2021 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitim için en iyi şekilde hazırlanmış olmakla birlikte, COVID-19 salgını sebebiyle eğitim öğretimin uzaktan öğrenme yoluyla gerçekleştirilmesi ihtimalini de dikkate alarak uzaktan öğrenme için teknolojik araç ve imkanlarla eğitim içeriklerini de eksiksiz olarak sürdürmeye devam etmekteyiz. Ayrıca öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve tüm çalışanlarımızın sağlığını ve haklarını korumak ve mağdur etmemek üzere de tüm hazırlıklarınızı en küçük ayrıntısına kadar planlamaktayız.

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Bu bağlamda;

A- Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle %8'den %1'e indirilen KDV oranının karşılığı olan meblağın, Maliye Bakanlığının bu konuya ilişkin detaylı düzenlemesinin ardından başvurunuza gerek kalmaksızın derhal ve defaten tarafınıza iade edileceğini,

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B- Milli Eğitim Bakanlığının, 2020-2021 eğitim öğretim yılında tamamen uzaktan eğitim (online) kararı alması halinde; öğrencilerin yemek hizmetinden öğrencilerin kullanamadığı birim gün sayısına karşılık gelen yemek ücretinin 2020-2021 eğitim öğretim yılının sona erdiği günden itibaren bir (1) ay içinde %100 oranında velinin isteğine göre iade veya mahsup işlemlerinin yapılacağını,

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C-Yine, Bakanlığın, 2020-2021 eğitim öğretim yılında tamamen uzaktan eğitim (online) kararı alması halinde; Öğrenci Kayıt Sözleşmesinde yer alan net eğitim öğretim ücreti üzerinden, 186 eğitim öğretim günü esas alınarak hesaplanacak birim gün ücretinin, okulda tamamen uzaktan eğitim yapılan birim gün sayısına karşılık gelen tutarın %15 oranında iadesi yapılarak, tutarın;

a-Kayıt yenileyen öğrenciler için iade edilebileceği veya velinin yazılı onayı alınarak 2021-2022 eğitim öğretim yılı eğitim öğretim ücretinden mahsup edilebileceğini,

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b-Mezun olan veya herhangi bir nedenle 2021-2022 eğitim öğretim yılında okulumuzdan ayrılan öğrenciler için ise iade tutarının bir defada ödeneceğini,

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c- Tüm iade veya mahsuplaşma işlemlerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılının sona erdiği günden itibaren bir (1) ay içinde gerçekleştirileceğini bildirmek isteriz.

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2020-2021 eğitim öğretim yılının hepimiz için yarınlara daha bir ümitle bakacağımız, yeni bir başlangıç; sağlıkla yeniden okullarda yüz yüze öğrenmeye, aydınlık bir gelecek için el birliği ile çalışmaya devam edebileceğimiz bir yıl olmasını diliyoruz.
Memurlar.Net
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