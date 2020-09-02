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Kırgızistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nda yangın

Taksim'de yangın çıkan binanın Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu olduğu, yangının binanın 2'inci katında çıktığı öğrenildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
 02 Eylül 2020 23:06
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Kırgızistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nda yangın

Taksim'de yangın çıkan binanın Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu olduğu, yangının binanın 2'inci katında çıktığı öğrenildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
Memurlar.Net
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